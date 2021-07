El manager de San Lorenzo liquidó a la dirigencia de Boca

Mauro Cetto mostró el enojo de San Lorenzo tanto con Juan Ramírez como con Boca por la conflictiva situación que se da con el futbolista, quien decidió no concentrar para el partido ante Arsenal en el arranque de la Liga Profesional.

Las bombas de Cetto: el enojo de San Lorenzo con Boca

Noticias Relacionadas Una escribana certifica en San Lorenzo el abandono de trabajo de una de sus figuras

Mauro Cetto, manager de San Lorenzo, aseguró lo que está ocurriendo es un "misterio para todo el mundo, sobre todo por las formas y las maneras de manejarse”.



Cetto, de inmediato, le apuntó a Juan Ramírez por su accionar: “El jugador diciendo que no quería jugar porque quería irse por una supuesta oferta de Boca”



“Molesto con la forma de manejarse de Boca, contactarse directamente con el jugador, nos trae un problema grande”, afirmó Cetto y reconoció que Ramírez habló con él antes de tomar la decisión de no concentrar: “Conmigo habló, no son las formas, intentar hacer algo por la fuerza”.

Más del enojo de San Lorenzo con Boca por Juan Ramírez

Mauro Cetto aseguró que "las puertas están abiertas para el que se quiera ir de San Lorenzo", aunque afirmó que "no nos gusta que nos impongan las cosas" y destacó: "Las condiciones las pone San Lorenzo, no Boca”.

Cetto reconoció que tuvieron un ofrecimiento de Boca por Juan Ramírez, aunque aseguró que "la oferta era muy baja, no tenía sentido ni sentarse a hablar”.

“Sabían la intención nuestra de no vender al jugador”, expresó Cetto y agregó: “Molesta que pase todo esto un día antes de que empiece el campeonato”.