Los All Blacks volvieron a ser una máquina y vencieron a Fiji

Nueva Zelanda dominó con claridad a Fiji por 60-13 este sábado en Hamilton, gracias sobre todo a tres tries del wing de origen fiyiano Sevu Reece.

Los All Blacks ya habían derrotado por 57-23 el sábado pasado a sus vecinos del Pacífico, pero su triunfo dejó dudas, puesto que encajaron tres tries y no fue hasta el último cuarto de hora cuando realmente marcaron diferencias.

Este sábado, Nueva Zelanda ganaba 29-6 al descanso con cuatro tries, tres de ellos de Reece. El wing de los Crusaders no los celebró, por respeto a su país de origen, que no abandonó hasta los 17 años.

Los hombres de Ian Foster suman tres victorias seguidas luego de aplastar a Tonga por 102-0 el pasado 3 de julio en Auckland.

En agosto, por la Bledisloe Cup, chocarán tres veces contra Australia.