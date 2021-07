¿Di María vende churros? Furor en Rosario por el vendedor que es igual al Fideo

Sin lugar a dudas, el gran triunfo de la Selección Argentina en la Copa América el sábado pasado enloqueció de alegría a todo el país. Fanáticos salieron a celebrar en diferentes puntos todo el territorio nacional el increíble gol de Ángel Di María que le dio al equipo el resultado final de 1 a 0 contra Brasil en su propia cancha.

Todo el mundo se puso muy contento pero nadie como Alejandro. Él es un churrero de Rosario que tiene un parecido increíble con el jugador del PSG y, desde la consagración nacional, comenzó a vender el doble. Su vida cambió cuando una persona lo cruzó y le gritó "Eh, Fideo". Desde entonces, ganó fama y en las redes todos hablan del "chucherro Di María".

"Yo no digo que me parezco pero la gente sí", afirmó el vendedor en una entrevista con Rosario 3 donde también contó que si bien siempre lo llamaron "Fideo, Dima o Di María", ahora comenzaron a pedirle fotos. “Hace mucho tiempos unos chicos me dijeron que me parecía, yo pregunté quién era Fideo y ahí me dijeron, yo no lo conocía, algunos hasta me han pedido autógrafos", reveló.

Y recuerda: “Yo soy churrero, vivo de esto, me dedico a esto hace 14 años”. No es ningún advenedizo, claro está, pero no está nada mal sacar rédito de esta fama inesperada. “Voy por la calle y algunos me dicen ‘ey, hiciste el gol’", cerró.