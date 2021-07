La inesperada confesión de Nacho Scocco que sacude al fútbol argentino

A días del comienzo de una nueva temporada del fútbol argentino, Nacho Scocco hizo una inesperada confesión que sacudió a todos, principalmente a los fanáticos de Newell's Old Boys.

Es que el delantero reveló detalles de su tensa relación con Germán Burgos, ex DT de la Lepra rosarina, y hasta señaló que pensó en irse del club.

La incomodidad de Nacho Scocco con el Mono Burgos como DT de Newell's

“El semestre pasado no la pasé para nada bien, sentí por primera vez en mi carrera que no le podía dar nada al equipo, que no le podía dar nada dentro de la cancha, me sentía con mucha impotencia", comenzó diciendo Scocco en conferencia de prensa. Y agregó: "Obviamente no queriendo criticar a nadie, simplemente lo que me pedía el entrenador anterior (Burgos) era algo que yo por mis condiciones no se lo podía dar, pero son cosas del fútbol”.

“Me gusta ser respetuoso de cualquier idea de cualquier entrenador", aclaró rápidamente el jugador. Y continuó: "Obviamente en lo personal me tocó salir perjudicado porque a la idea del entrenador anterior la respeto, pero era una idea en la cual no jugábamos con 9. Yo soy un 9 al que le gusta estar cerca del área y presionar alto. El entrenador me pedía jugar lejos del arco y yo realmente no me sentía cómodo”.

“Ojo, no es una crítica, es una forma de juego de un entrenador a la que respeto totalmente. En un momento sentía que ya no le podía dar nada al equipo, que lo que me pedía se me dificultaba mucho y sentía mucha impotencia por estar en el plantel y no poder ayudar. Esto me hacía sentir incómodo y con impotencia”, insistió Scocco sobre el Mono quien tuvo un paso con más penas que glorias por la Lepra (terminó último en el torneo doméstico y fue eliminado de las Copas Sudamericana y Argentina).

Nacho Scocco pensó en irse de Newell's

“La situación del semestre pasado me hizo pensar y ver una realidad en la que llegué a pensar hasta en la posibilidad de irme en caso de no poder ayudar al club”, confesó ante la prensa.

“Todos saben mis intenciones de estar en el club pero no a cualquier precio. No es una cuestión de venir y estar en el vestuario nada más, quiero jugar y ayudar. A Lucas le dije que quedaba si sentía que podía ayudar, porque quiero mucho al club como para hacerle daño”, explicó Scocco.

La revancha de Scocco en Newell's de la mano de Fernando Gamboa

Tras la salida del Mono Burgos, Fernando Gamboa regresó a Newell's luego de 12 años. Sobre él, Scocco manifestó: “Tiene ideas claras, usa un sistema y una forma en la que me siento muy cómodo. Jugar cerca del área rival, tener situaciones de gol, crear muchas situaciones en general, llegar con mucha gente en ataque, ser intenso ante la pérdida de pelota y tratar de recuperar lo más alto posible”.

“Uno siempre tiene revancha y yo la quiero tener este semestre. Y si además puede volver el público sería grandioso. Ya estamos extrañando a la gente", sentenció.