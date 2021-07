La desafiante advertencia de Brian Castaño a horas de la pelea con Jermell Charlo

Brian Castaño, campeón superwelter OMB, aseguró que la pelea unificatoria con el estadounidense Jermell Charlo, titular AMB, CMB y FIB de la categoría, "va a ser una guerra, no los voy a defraudar". En la conferencia de prensa, el argentino destacó que "estoy en mi mejor momento y disfruto de esto, entonces vamos a dejar todo para llevarnos la victoria y unificar".

El pugilista, de 31 años, tendrá el sábado la posibilidad de ser el primer latinoamericano en ostentar simultáneamente las coronas de las cuatro entidades boxísticas más reconocidas y el primero en hacerlo en la categoría superwelter.

"Vengo entrenando muy fuerte durante más de medio año. Hace mucho que estoy metiéndole duro y no tengo presión. Siempre fui visitante, me tocó ir de punto y terminé siendo banca, Voy a dejar todo para llevarme la victoria. Va a ser una guerra y vamos a demostrar por qué estamos acá, en el primer nivel, no los voy a defraudar", añadió.

Charlo, también de 31 años, dijo que considera a Castaño un gran rival y aseguró que. "este es un gran reto y espero ser reconocido. Mi poder puede aparecer en cualquier momento, estoy preparado. El sábado lo verán". El pesaje se realizará mañana en el Solana Ballroom del Riverwalk y el tope de la categoría es de 154 libras (69,853 kilos).

La cartelera completa