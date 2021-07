Los Pumas continúan su preparación de cara a la revancha con Gales

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, entrenó hoy en las instalaciones del Newport High School, de Cardiff, de cara a su segunda presentación frente a su par de Gales del próximo sábado para finalizar su gira por Europa.



El entrenador Mario Ledesma probó un equipo tentativo que podría ser la formación titular para el compromiso del sábado próximo y que tendría como novedad el ingreso de Santiago Chocobares por Santiago Cordero, pasando al puesto de wing Matías Moroni.



Por su parte, el rosarino Juan Imhoff ocupó el puesto de fullback y Bautista Delguy formó nuevamente como wing.



La probable formación inicial de Los Pumas sería: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Marcos Kremer y Guido Petti; Pablo Matera, Facundo Isa y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Juan Imhoff.

Falta cada vez menos para el segundo partido ante Gales uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC77uDB40uDC6CuDB40uDC73uDB40uDC7F



¿Le hacemos una entrevista a @MAlemanno ?



uD83CuDFA4 Mati, ¿Cómo te sentiste en esta vuelta a las canchas con Los Pumas?#VamosLosPumas #VamosArgentina pic.twitter.com/xBcIaPsTnf — Los Pumas (@lospumas) July 13, 2021





Los Pumas igualaron el sábado pasado con Gales, actual campeón del torneo europeo de Seis Naciones, en 20 tantos, en encuentro disputado en la ciudad de Cardiff.



En su primera presentación en la gira por Europa, el seleccionado albiceleste derrotó a su par de Rumania por 24 a 17, en partido disputado en la ciudad de Bucarest.



Por su parte, el jugador Santiago Carreras, quien sufrió un golpe en la cabeza en el choque frente al conjunto "Dragón" y que fuera reemplazado Santiago Chocobares, deberá ser revisado por un médico, quien decidirá si el tres cuartos cordobés está en condiciones de jugar el próximo sábado.



Por su parte Juan Cruz Mallía no podrá jugar la revancha frente a Gales ya que fue suspendido por la World Rugby por tres fechas, por tacklear de forma peligrosa a Kieran Hardy en el encuentro del sábado anterior frente al equipo del "Dragón".



En consecuencia Mallía se perderá los dos próximos enfrentamientos frente al seleccionado de Sudáfrica, por el torneo Rugby Championship, que se disputarán los próximos 14 y 21 de agosto.



Por su parte, en la tercera fecha, programada el 11 de septiembre, Los Pumas se medirán con los All Blacks en Auckland y una semana más tarde jugarán la revancha en Wellington.



Finalmente, el representativo albiceleste afrontará los dos encuentros ante Australia el 25 de septiembre y el 2 de octubre.



Cabe señalar que aún no están confirmadas las sedes de los dos partidos con los Springboks sudafricanos y los Wallabies australianos.



Los Pumas se medirán en la próxima ventana internacional de noviembre frente a su par de Francia el sábado 6, una semana más tarde ante Italia, y finalizarán el 21 con Irlanda en Dublin.