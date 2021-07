Boca: Juan Román Riquelme grabó un video y destrozó a Angelici

En la previa del cruce de Boca Juniors ante Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme grabó un video para presentar los nuevos vestuarios del Xeneize.

uD83DuDD1C ¡Próximo partido!



uD83DuDC49 Copa Libertadores

? Atlético Mineiro

uD83DuDDD3? Martes 13/07

uD83DuDD56 19.15

uD83CuDFDF? La Bombonera

uD83DuDC64 Andrés Rojas Noguera#VamosBoca uD83DuDFE6uD83DuDFE8uD83DuDFE6 pic.twitter.com/EQQybg1Y9Y — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 12, 2021

El vicepresidente del club apuntó contra la dirigencia anterior, comandada por Daniel Angelici, denunciando con sutileza un grado de dejadez en las instalaciones.

"Hoy estoy muy feliz de estar acá, en La Bombonera. Estar en este vestuario tan lindo. Yo llegué al club en el '96. 25 años después, me encontré con el vestuario bastante parecido a lo que era en esa época”, señaló Riquelme. Y agregó: “Hoy le puedo decir al hincha de que se ha trabajado mucho. Que se ha arreglado todo el vestuario. Que quedó de maravillas. Que está hermoso”.

El mensaje completo de Juan Román Riquelme

"Primero que nada, buenas noches. Quiero saludar a todos los hinchas de Boca. Espero que estén muy bien, que se me estén cuidando mucho. Hoy estoy muy feliz de estar acá, en La Bombonera. Estar en este vestuario tan lindo. Yo llegué al club en el '96. 25 años después, me encontré con el vestuario bastante parecido a lo que era en esa época. Hoy le puedo decir al hincha de que se ha trabajado mucho. Que se ha arreglado todo el vestuario. Que quedó de maravillas. Que está hermoso. Quiero decirles también que se los extraña mucho. Que La Bombonera sin ustedes no es lo mismo. Que tenemos la ilusión de que la cancha vuelva a estar llena muy pronto y que nos ayuden a competir. Les mando un beso grande a todos. Chau, chau.”