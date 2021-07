La picante frase del Flaco Menotti sobre Scaloni y la Selección Argentina

César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales de AFA, destacó al cuerpo técnico del seleccionado campeón de América encabezado por Lionel Scaloni porque "trabaja en serio y no vende humo". El técnico campeón del mundo en 1978, fue uno de los que más respaldó al nuevo cuerpo técnico y consideró que el título obtenido en Brasil es el "cierre de una búsqueda".

"No es (Lionel) Scaloni solamente, yo me reuní con los cuatro, tengo una relación muy afectiva y quiero mucho a (Pablo) Aimar, y también a (Roberto) Ayala y a (Walter) Samuel. Son chicos jóvenes, con ganas de trabajar en serio, no vender humo, llenos de proyectos e ideas", remarcó en declaraciones a TyC Sports.

El Flaco también subrayó que el proyecto y la organización también fueron fundamentales para lograr cortar la racha de 28 años sin títulos. "Hay una conducción de AFA que valoriza la Selección y da amplios poderes a los entrenadores. Hay una organización que les permite a los chicos estar unidos. Un espíritu de progreso y un apoyo de la conducción", completó.

Antes de la final, Menotti había sido muy crítico con Marcelo Gallardo, quien manifestó su deseo de ser entrenador de la albiceleste en un futuro. "Las declaraciones de Gallardo me parecieron incorrectas, desestabilizadoras", disparó. ¿Será para el Muñeco el palito?