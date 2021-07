Turf: La previa del Santo Patrono Santiago sacó un aprobado

El turf de la provincia se presentó hoy en el Hipódromo de Mendoza ofreciendo un festival compuesto por once competencias. La jornada fue nada más y nada menos que la previa del gran Clásico “Santo Patrono Santiago”, la cual se disputará el domingo 25 de este mes y es la prueba más convocante y prestigiosa de la zona Cuyo.



A la hora de sacar conclusiones sobre la jornada habrá que decir que el resultado fue un aprobado. Esta vez no hubo grandes desajustes. De hecho la última prueba del día se corrió con 25 minutos de atraso (algo que aunque no está bien, es bueno para los niveles del Hipódromo de Mendoza).



En referencia a las carreras, el gran protagonista del día fue el bueno de Huracán de Agua, quien hilvanó su quinta victoria consecutiva en la provincia (sobre seis carreras disputadas). El pupilo de Rubén Stirpa se quedó hoy con el Especial “Día de la Independencia”, su primer triunfo de corte jerárquico. El hijo de Hurricane Cate “guapeó” de lo lindo para vencer por medio cuerpo a King Ruler. En el triunfo mucho tuvo que ver el jinete brasileño José Elieser Alves Silveyra, quien lo condujo al milímetro.



Lo más destacado de la victoria es que el turf local parece haber encontrado otro buen caballo. Cinco triunfos al hilo no son poco en los tiempos que corren. Y lo más importante es que Huracán de Agua siempre demuestra sus condiciones de caballo aguerrido. Vaya desde aquí una felicitación para su cuida Rubén Stirpa y toda la gente linda de la caballeriza Los Tres Amigos.



CUADRERAS

Entre las cuadreras hubo dos clásicos. El primer fue ganado por Julián Octavio (con la monta de Damián Ledesma) y luego llegó el turno de Q H First Six, quien con Matías Junco en su montura doblegó por media cabeza a la sanjuanina Textilera.



POTRANCA INTERESANTE

En la prueba reservada para animales perdedores de tres años se produjo el debut con victoria de Escaramuza Scat, una pupila de Roberto Villalba hija del padrillo Knockout. En la previa muchos señalaban lo bien que “caminaba” la zaina en privado y en pista la de la caballeriza La Musa ganó dejando muy buena impresión. La ganadora contó con la conducción del enrachado Nahuel Aguirre.



OTRO QUE SUMA Y SIGUE

El otro animal que volvió a demostrar todo lo que vale es el tordo Caos Planar. Tercera victoria en tres presentaciones en nuestra pista para este hijo de True Cause que también atraviesa un gran momento.



EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada quedará en poder de José Eliezer Alves Silveyra, quien redondeó un brillante doblete. Arrancó con Caos Planar y coronó con Huracán de Agua en el clásico.



LO QUE VIENE

La próxima reunión en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 25 de Julio.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “CATRINA” - (Extraoficial) – 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TENIENTE GENERAL 58 R. Zapata

2° RABO DE NUBES 59.5 M Junco ¾ cpo

3° CARTULINA 59.5 O. Salvo 1 cpo

4° FELISA 58 S. Fernández 1 cpo

U° COLOMBIANA 60 L. Escudero 1 cpo

No corrieron: (1) LA POCHI. Dividendo del Ganador: $ 1,20. Dividendo de la Combinada: $ 13,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,55. Tiempo: 16” 2/5. Cuidador: H. Jara. Stud: Campo Afuera. Candidato MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “NAZCA” - (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUZ AMIGA 60 L. Escudero

2° TAN RHUZA 60 A. Miranda 2 cpos

3° FORTY CUYANO 58 W. Escudero ½ cbza

4°JUAN CHIVIRO 59 M. Junco ½ cpo

U° FURIOSO LETAL 61 A. Bonada 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,50. Dividendo de la Combinada: $ 25,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,25. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: C. Chiodi. Stud: El Taller. Sport MDZ On Line.

3ra carrera

Premio: “CASA DE TUCUMÁN” – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA EVASORA 56 D. Ledesma

2° PRIVILEGED 53 F. Campos 4 cpos

3° HURRICANE ROSE 53 W. Escudero 2 cpos

4° TAMBORILADA 55 N. Aguirre 5 cpos

5° CARICO LEF 57 C. López 5 cpos

U° GARONA 57 S. Quinteros 2 cpos

No corrieron: (3) PETALS. Dividendo del Ganador: $ 2,25. Dividendo de la Combinada: $ 10,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,05. Dividendo de la Trifecta: $ 10,80. Tiempo: 1’ 7” 1/5. Por: Evilasio y La Criticona, de 5 años. Cuidador: M. Salcedo. Stud: Los Tordillos.

4ta carrera

Premio: “VALENTINA” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SOL NEGRO 58 S. Calderón

2° CORCHITO 59 L. Escudero ½ cbza

3° E MARÍA MAGDALENA 58 C. López 1 cpo

4° DON PEPE 60 A. Miranda 1 ½ cpos

U° PAMPITA 58 W. Escudero 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,80. Dividendo de la Combinada: $ 285,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 10,65. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: J.C. Ollarce. Stud: Sol. Enemigo de MDZ On Line.

5ta carrera

Premio: “TOMÁS GODOY CRUZ” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAOS PLANAR 59 J. E. Alves S.

2° CAZCABEL 52 F. Campos 1 cpo

3° TOP LEOPARD 55 N. Aguirre 2 ½ cpos

4° THE PRIME RECIT 57 S. Fernández 3 cpos

5° RITMO EXÓTICO 56 R. Zapata 3 ½ cpos

U° MACHI 53 W. Escudero 1 ½ cpos

No corrieron: (7) SELL HIGH. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 9,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,40. Dividendo de la Trifecta: 83,70. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: True Cause y Caótica, de 4 años. Cuidador: M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Enemigo MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “EMILIA ROMAGNA” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUFKE 60 A Miranda

2° BOCACCIO 59 L. Escudero ½ pczo

3° SELINE KYLE 58 W. Escudero 1 ½ cpos

4° REPORTING STAR 61 A. Bonada pczo

5° SEÑOR KITO 59 O. Salvo 3 cpos

U° NAMED TO SUCCEED 58 J. E. Alves S. ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,40. Dividendo de la Combinada: $ 12,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 36,95. Dividendo de la Trifecta: $ 214,05. Tiempo: 23”. Cuidador: J. Soria. Stud: Finca El 14. Sport de MDZ On Line.

7ma carrera

Premio: “SEEKER’S BOY” - (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAFÉ SCAPE 58 R. Zapata

2° LUDITA 60 A. Miranda cbza

3° FORLI DAY 59 L. Escudero ¾ cpo

4° LOYAL KING 58 N. Aguirre 2 cpos

5° COMPÁS VIOLENTO 58 S. Fernández ½ cpo

6° VISION PEN 59 M. Junco ½ cpo

7° COMPLICADO 59 F. Funes 6 cpos

U° ALMENDRERO 59 O. Salvo 4 cpos

No corrieron: (1) JUAN CHARRÚA. Dividendo del Ganador: $ 4,85. Dividendo de la Combinada: $ 4,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,70. Dividendo de la Trifecta: $ 231,40. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F. Enemigo de MDZ On Line.

8va carrera

Premio: “SR. GADDO ANDREONI” – (Cat. Interior) - 1000 metros

1° ESCARAMUZA SCAT 54 N. Aguirre

2° FOREST RIMOUT 53 S. Quinteros 1 ½ cpos

3° RACULA INC 53 W. Escudero 4 cpos

4° PORCHY 52 F. Campos 3 cpos

5° HUIXTAN 57 J. E. Alves S. 9 cpos

U° CAP RIMOUT 57 R. Argüello 14 cpos

No corrieron: (1) VISION REY, (6) ETERNO HERO Dividendo del Ganador: $ 4,60. Dividendo de la Combinada: $ 8,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,10. Tiempo: 1’. Por: Knockout y All In, de 3 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: La Musa. Sport de MDZ On Line.

9na carrera

Clásico: “STUD J.F.” – (Extraoficial) - 475 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JULIÁN OCTAVIO 58 D. Ledesma

2° CANDY KISS (*) 58 L. Armoha 1 cpo

3° BENNY GOODMAN (**) 60 A. Miranda 1 ½ cpos

U° HEL LINYERA 58 N. Aguirre ¾ cpo

(*) y (**) Reclamaron contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,05. Dividendo de la Combinada: $ 9,15. Tiempo: 25” 4/5. Cuidador: A. González. Stud: Tatín. Candidato de MDZ On Line.

10ma carrera

Especial: “DÍA DE LA INDEPENDENCIA” – (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HURACÁN DE AGUA 57 J. E. Alves S.

2° KING RULER 60 S. Fernández ½ cpo

3° SEATTLE BAR 54 S. Quinteros 1 ½ cpos

4° EN CUESTIÓN 55 W. Escudero ½ cpo

5° THE COUNTRY 60 D. Ledesma 1 cpo

6° STAY VESTIDO 56 R. Argüello 6 cpos

7° SINAN 57 R. Zapata 3 cpos

U° RÍO GATEADO 57 C. López 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,25. Dividendo de la Combinada: $ 5,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,40. Dividendo de la Trifecta: $ 191,15. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Hurricane Cat y Clamps, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Los Tres Amigos. Enemigo de MDZ On Line.

11ª carrera

Clásico: “ALADINO” - (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° Q H FIRST SIX 59 M. Junco

2° TEXTILERA 58 R. Zapata ½ cbza

3° LIGERO SEIS 59 L. Escudero 1 cpo

U° SANTINO 58 S. Fernández pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,45. Dividendo de la Combinada: $ 1,55. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: P. Majul. Stud: Doña Tita. Sport de MDZ On Line.