Una figura de River reveló que fue sondeado por el Barcelona

La historia de Matías Suárez pudo haber cambiado por completo. El futbolista estuvo de cerca de vivir la etapa del mejor Barcelona, aquel que lideró Pep Guardiola, alzándose con dos Champions en cuatro años. El jugador del River Plate confirmó en una entrevista que ha publicado 'Canal IP' que el actual técnico del Manchester City preguntó por él.

"Conmigo no habló (Guardiola). Mi representante me comunicó algo, escuché algo, pero más que eso nada, no voy a salir a decir algo que no es verdad"., confesó el futbolista argentino. Ese sondeo fue en la época que jugó en el Anderlecht de Bélgica, donde llegó desde Belgrano en la temporada 2008/2009, la misma en la que Pep empezó a hacerse cargo del primer equipo del Barça.

En ese equipo, el cordobés fue compañero de jugadores como Romelu Lukaku y consiguió múltiples trofeos. Actualmente, Suárez se encuentra trabajando para volver a su nivel tras superar el coronavirus. Esa situación lo alejó de la Selección Argentina y también habló al respecto: "Por mi parte no pierdo nunca la ilusión de estar en la Selección".

También comentó lo que supone esta situación continental, teniendo en cuenta cómo está viviendo América Latina la pandemia: "El mundo está complicado, es un problema muy grave. Es complicado jugar en un país que la está pasando verdaderamente mal. Los jugadores también tienen miedo y tienen miedo de jugar en Brasil".