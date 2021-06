El futbolista que puede ser refuerzo de Boca: "Es un sueño para toda mi familia"

El delantero de Huracán Norberto Briasco afirmó hoy que sería "un sueño" jugar en Boca Juniors y además significaría "un salto" en su carrera futbolística.

"Es un sueño jugar en Boca, para mí y toda mi familia. Ojalá se pueda dar. No estoy tan al tanto de cómo sigue la negociación, trato de estar con calma y entrenarme. Hasta que no firme no soy jugador de Boca. Todavía estoy en Huracán, así que habrá que esperar", aseguró Briasco en diálogo con TyC Sports.

"Es un momento clave para mí y para Huracán, que puede tener un ingreso porque lo necesita. Y yo también necesito pegar este salto por la edad que tengo (25 años) y hacerlo a Boca es muy importante en mi carrera. Esperemos que en el transcurso de estos días se pueda terminar de cerrar, para el bien de todos", indicó Briasco.

El delantero del seleccionado armenio de fútbol reveló que en su familia "hay varios hinchas de Boca" y están "expectantes" para que el pase se concrete.

"Mi papá es fanático de (Juan Román) Riquelme y su sueño fue siempre conocerlo. Yo tengo una foto con él cuando fuimos a jugar con Argentinos en Reserva. Ese es el recuerdo lindo que tengo. Nunca lo pude enfrentar, pero es un ídolo para mí. En las negociaciones con él no hablé, solamente con Raúl Cascini. Me transmitió el interés que había", expresó el actual delantero de Huracán.

Las declaraciones del presidente de Huracán

David Garzón apuntó que hay "algunas complicaciones" en la transferencia del delantero Norberto Briasco a Boca Juniors, porque pretenden la "venta total o una opción de compra obligatoria".