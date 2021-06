Matías Suárez se animó a decir lo que muchos hinchas de River piensan de Tevez

La decisión de Carlos Tevez de irse de Boca repercutió en todos los clubes del fútbol argentino. Claro, no se trata de una partida más, sino la de un ídolo. Por eso, Matías Suárez, delantero de River, fue consultado al respecto y se animó a decir lo que muchos hinchas del club de Núñez piensan del emblema de su clásico rival.

"Al que le gusta el fútbol, sin importar del club que sea, le sorprendió que Tevez no siga en Boca, le deseo lo mejor, ha sido un gran futbolista", expresó y se refirió a las explicaciones de Carlitos sobre su salida: "Son clubes que si no estás al 100% no podés jugar. Te demandan ganar siempre más allá de la presión de esta camiseta, que también es muy linda".

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que haya Superclásico en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América: "A los hinchas les gusta jugar esos partidos y a nosotros también, pero tenemos que pensar en Argentinos. Lo bueno es que no viajamos pero es un equipo complicado, identificado con la idea del técnico, lo demostró, a nosotros nos complicó el partido".

Además, el delantero de 33 años se refirió a su ausencia en la lista de la Selección Argentina. "Hasta último momento yo no sabía si entraba o no entraba, pero yo no venía jugando en el último tiempo por varias cuestiones que me habían pasado. Yo sabía que iba a ser difícil estar en la última lista. Estoy muy contento por mis compañeros que sí les tocó estar", cerró.