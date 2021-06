La inesperada revelación del dueño del PSG sobre Messi que sacude Barcelona

Para muchos, la llegada de Sergio Agüero a Barcelona va de la mano con la renovación de Lionel Messi. Joan Laporta, presidente culé, tiene lista la propuesta para el astro argentino, pero el PSG volvió a entrar en escena y Nasser Al-Khelaifi, en una entrevista concedida a L'Equipe reconoció que el club francés mantiene la ilusión de tenerlo en la próxima temporada.

La máxima autoridad de los parisinos, omitió dar detalles en la entrevista, pero no tuvo ningún reparo en confesar que está intentando ficharlo: "No hablo de negociaciones en curso, como he dicho" y dejó entrever que ha tenido charlas con Laporta: "Le dije que Messi estaba en el fin de contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1 de enero a discutir con él".

¿Se lo roba a Laporta? PSG sigue soñando con Messi.

Pero esas declaraciones no se quedaron ahí y volvió a abrir la puerta de su club a Messi: "Lo que yo puedo decir, es que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG. Todos, porque las cosas queden claras, yo no digo esto para responder algo sobre Messi. No es posible ficharlos a todos, aunque, Messi es Messi, un jugador fantástico".

Al Khelaifi también recordó que "el Barça siempre quiso recuperar a Neymar, no es ningún secreto Pero ¿Neymar quería ir? No. Llámalo y te dirá lo feliz y satisfecho que está hoy“, insistió acerca del crack brasileño, que en 2017 cambió el Camp Nou por El Parque de Los Príncipes.