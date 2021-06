El curioso y polémico sistema que aplicará Colombia para marcar a Messi

Gustavo Cuellar no enfrentó nunca a Lionel Messi, pero tiene en claro de qué manera habrá que frenarlo. El volante colombiano, una de las figuras del equipo de Reinaldo Rueda, habló con los medios en la previa del duelo del próximo martes ante Argentina y dejó una frase que generó controversia y debate.

"A Messi hay que hostigarlo, no dejarlo jugar ni pensar. No lo enfrenté nunca pero en lo personal creo que es el mejor jugador del mundo. Hay que tener un cuidado especial y respetarlo mucho", expresó y agregó: "Todos los que se enfrentan a Messi buscan la forma de detener al mejor jugador del mundo. No solo plantearemos un juego entrono a él, sino a los demás".

"Sabemos de la calidad de cada uno de los jugadores argentinos. Va a ser un partido muy difícil, nosotros estamos de locales, entonces vamos a tratar de salir a buscar el resultado. Hay que tener mucho cuidado porque son jugadores de mucha calidad y de mucha experiencia, que si le damos el más mínimo espacio lo van a tratar de aprovechar", analizó.

Cuéllar, titular en la victoria del jueves ante Perú (3-0) en Lima, es oriundo de Barranquilla y remarcó que el calor será un factor clave en el partido: "Argentina tendrá cuidado con el clima, hay que sacarle provecho. No creo que resistan los 90 minutos haciendo presión alta y nosotros buscando sacar el balón limpio desde atrás. Hay que buscar que la pelota llegue limpia adelante".

Para cerrar, consideró que será un "plus" la presencia de los diez mil hinchas que estarán en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez: "Va a ser un plus volver a ver hinchas en el 'Metro', así sea en un porcentaje mínimo. Vamos a sentir el apoyo de todos y trataremos de regalarles una linda alegría, con un triunfo ante Argentina"