La inesperada noticia que reveló el salteño Kevin Benavides

Kevin Benavides, vencedor del Dakar 2021 en motos en Arabia Saudita, fue intervenido quirúrgicamente hoy en dos ligamentos del hombro derecho y se perderá las primeras dos fechas del Mundial de Cross Country. Se lesionó en un entrenamiento hace poco más de un mes, padecía molestias y fue revisado en Barcelona, donde finalmente se determinó la operación en el hombro.

El flamante piloto del equipo KTM oficial estaba listo para debutar tras su llegada desde de Honda, marca con la que ganó el Dakar de este año. El salteño, que no participará de las competencias de Kazajistán, el próximo lunes, ni del Silk Way Rally en Rusia, el 1 de julio, explicó lo sucedido en su cuenta de Instagram.

Su mensaje

"Hola a todos! Cuesta escribir este post, lamentablemente me caí entrenando hace unos días y aunque lo intente, no quedo otra opción que pasar por quirófano, ya que me luxé y rompí ligamentos. No podré estar en las siguientes dos carreras del mundial. Fue una decisión tomada junto al equipo que operar es lo más conveniente y guardaré todas mis ganas y motivación que tenia para usar mis nuevos colores cuando esté recuperado al 100. Y continuar trabajando por el objetivo principal.

Algunas veces toca dar un paso hacia atrás, para poder dar dos hacia adelante. Es una piedra más en el camino de las muchas que me tocaron superar y volveré con más fuerzas #nevergiveup. Gracias al equipo médico del Dr. Mir y a la Dra. Marlet por el trabajo realizado Por ahora empezó mi nueva carrera, que es la recuperación".