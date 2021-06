Turf: Lilah Lin le puso calor a la tarde de carreras

La dos años Lilah Lin fue la gran figura de la jornada de carreras que se disputó ayer en el Hipódromo de Mendoza. La programación arrancó bien temprano y el frío fue otro de los grandes protagonistas. Más allá de esto el público (al que se le permite la entrada) acompañó a las carreras.

El balance de la reunión arrojó resultados positivos desde lo deportivo y algunas conclusiones poco alentadoras desde lo dirigencial. Principalmente habrá que decir que la jornada finalizó (una vez más) con más de una hora de atraso. Mientras los hipódromos del mundo trabajan y trabajan sobre la puntualidad, en Mendoza casi se naturalizan este tipo de retrasos. Claramente hay algunas temas que no están siendo bien trabajados. El factor retraso no se produce generalmente por una misma razón, pero lo grave es que se repite muy a menudo. Lo más llamativo del tema es que pocas veces se ve a dirigentes “corriendo” para intentar achicar estos atrasos. Si analizamos el tema en profundidad comprenderemos que los factores que lo general son diversos, lo que consideramos más grave aún. Lógicamente esto indica que no es una, si no que son muchas las “tuercas sueltas” de esta situación.

Las distracciones se repitieron en algunos otros escenarios, hubo casos (por ejemplo) de jockeys de carreras cuadreras (que no eran clásicos) que salieron a correr con chaquetillas propias. El tema parece menor, pero es una infracción al reglamento y se repitió hoy en dos oportunidades. En las cuadreras que no cuentan con denominación de clásico, los jinetes deben correr con chaquetillas y colores numéricos. Tal vez lo más grave de todo es que ningún integrante del cuerpo directivo haya percibido estos errores antes de las carreras. Indudablemente tampoco hay nadie que esté trabajando en la revisión de esa situación.

Para lo que si hubo tiempo en la semana previa fue para redactar una resolución del Directorio del Instituto de Juegos y Casinos que decretaba que en el novena carrera (sólo en esta prueba) los jockeys podían excederse más de tres kilos en el peso que figuraba en programa oficial (por reglamento esto no está permitido). El tema es sumamente técnico, pero esta resolución es absolutamente inédita. Nunca antes habíamos escuchado algo similar. Esto también sucedió en el Hipódromo de Mendoza. Con el agravante que la undécima carrera fue diagramada en la misma condición que la novena (productos de 2 años con un peso de 52 kilos para las potrancas y 55 para los potrillos) pero la resolución no fue extensiva a esta carrera. De hecho la candidata de la carrera tuvo que cambiar de jockey sobre la hora porque el peso del mismo excedía lo que dice el reglamento (sólo se permite a los jinetes cargar hasta tres kilos demás).

A esta altura queda claro que el turf de la provincia cuenta con una infinidad de temas por resolver. Podríamos estar escribiendo por varias horas sobre temas como la pista de carreras o las condiciones de los boxes de tránsito. Lo importante es que la actividad debe salir de su propio laberinto (ese que inventa resoluciones o ni siquiera puede lograr que la ambulancia y sus médicos lleguen a tiempo para comenzar las reuniones en el horario establecido).

ESTA LILA CORRE EN SERIO

La gran figura del día fue la potranca Lilah Lin (Lizar Island) quien sumó su segunda victoria consecutiva y además marcó el mejor registro de la tarde (1’ 20” 1/5 para 1300 metros). La pensionista de Olmos venció por varios cuerpos a Choice Hero y fue conducida por Nahuel Aguirre.

BRUJITA EN GRAN FAENA DE JONY GÓMEZ

Brujita Lizardi se quedó con el clásico “Monumento a la Bandera” luego de vencer en gran final a la ascendente Wedding Dubai. La conducida por Jonathan Gómez, que la corrió al milímetro, terminó venciendo por la cabeza volviendo a dejar en claro que es una de las mejores yeguas del medio.

Brujita Lizardi (celeste) doblegó sobre el final a Wedding Dubai (semi tapada) (Foto gentileza José Maluf).

LA CUADRERA PARA TOAY

Toay Formidavel Juan fue el ganador del clásico cuadrero más destacado de la jornada. El puntano venció claramente a Maniático en una prueba pactada sobre 280 metros. Al ganador lo condujo Matías Junco.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada irá para el jockey aprendiz Nahuel Aguirre, quien redondeó un buen doblete de victorias (Lilah Lin y Ponitowka) y además fue segundo de Brujita Lizardi en el clásico con Wedding Dubai. Gran momento de uno de los jockeys que más ha crecido en el último tiempo.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el viernes 9 de Julio.

A continuación los resultados de la jornada

1ra carrera

Premio: “LA GUERRA GAUCHA” - (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EVERLIGHT 55 W. Escudero

2° SOLAMENTE TOP 53 F. Campos ½ cpo

3° TRIP TO VENEZIA (*) 54 J. Gómez 1 ½ cpos

3° LA MONDRIAN (**) 55 R. Camiletti empate

U° CRAZY RULER 52 E. Sosa 3 cpos

(*) y (**) Empataron el 3er puesto.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 3,25. Dividendo de la Combinada: $ 16,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,25. Tiempo: 1’ 8” 4/5. Por: Ever Peace y Yellow Light, de 3 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium. Enemiga MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “DÍA DE LA BANDERA” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANSINNA 57 C. López

2° PRIVILEGED 53 F. Campos ½ cpo

3° PRIMERA SPRING 55 S. Quinteros 3 ½ cpos

4° HURRICANE ROSE 55 W. Escudero 2 cpos

5° ÍCONO POP 57 J. E. Alves S. 1 cpo

6° PETALS 55 J. Gómez 11 cpos

7° TELE DORADA 55 R. Camiletti 12 cpos

U° SOFÍA GALÁN 58 S. Calderón 7 cpos

No corrieron: (1) PRADA GIRL, (2) LA BASCA DEL HUMOR, (10) KISMARA, (11) PAYPHONE. Dividendo del Ganador: $ 5,30. Dividendo de la Combinada: $ 6,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,95. Dividendo de la Trifecta: $ 165,55. Tiempo: 1’ 15” 3/5. Por: Arándano en Boca y Linda Tropilla, de 4 años. Cuidador: S. De Marco. Stud: San Marcos. Candidata MDZ On Line.

3 ra carrera

Premio: “BATALLA DE AYOHUMA” – (Categoría Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PENSAR EN VOS (*) 57 R. Padilla

1° STORM TITTLE (**) (***) 53 F. Campos

3° AIRE PURO 55 W. Escudero 4 cpos

4° TUFILARO 57 S. Fernández 2 cpos

5° INTENCIONADO BOY 55 J. Gómez 6 cpos

6° EVO AFORTUNADO 57 S. Quinteros 9 cpos

U° CARLOS MOLTRA 57 J. E. Alves S.

(*) y (**) Empataron el primer puesto.

(***) Partió con desventajas.

No corrieron: (4) LOU BIZARRO, (6) SOLO YO Y TU, (9) EXTRA SET, (11) FILEPETTI. Dividendo del Ganador: (del 3) $ 3,65 (del 10) $ 3,75. Dividendo de la Combinada: (3/10) $ 29,65 y (10/3) $ 47,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 22,05. Dividendo de la Trifecta: (3/10/7) $ 698 y (10/7/3) no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 1” 1/5. Cuidador: (del 3) C. Vilchez, (del 10) R. Villalba. Stud: (del 3) La Altina (Rïo IV) y (del 10) Cinco Hermanos. Candidato de MDZ On Line (el 3).

4 ta carrera

Premio: “EL DOCTOR” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PONIATOWKA 58 N. Aguirre

2° CORCHITO 59 L. Escudero 2 cpos

3° SOL PEN 59 A. Morales cbza

4° SOL NEGRO 58 J. E. Alves S. ½ cbza

5° ELUNEY 60 O. Debón hocico

6° E MARÍA MAGDALENA 58 C. López v/mínima

7° DON PEPE 60 A. Miranda 1 ½ cpos

8° CAYETANA 58 R. Zapata ½ cbza

9° VER SEATTLE 61 G. Arce O. 1 ½ cpos

U° MILITANTE BAL 58 J. Ortíz 3 ½ cpos

No corrieron: (5) EL LOCO. Dividendo del Ganador: $ 11,70. Dividendo de la Combinada: no tuvo aciertos. Dividendo de la Imperfecta: $ 44,40. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 18”. Cuidador: A. Trejo. Stud: Leprechaún.

5 ta carrera

Especial: “FORMANDO FONDISTAS” – (Cat. Interior) – 1800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUINTIN STRIPES 57 C. López

2° BRANNISTER 55 W. Escudero 5 cpos

3° VERSO TOP 53 F. Campos ½ cpo

4° CANDIDATE IN 57 J. E. Alves S. 14 cpos

5° COFFEE KING 54 S. Fernández 1 ½ cpos

6° VIAJE A DISNEY 56 S. Quinteros 5 cpos

7° BEST CRACK 58 N. Riveros 4 ½ cpos

U° LISBON 53 J. Gómez 6 ½ cpos

No corrieron: (5) SUMMER DAYS . Dividendo del Ganador: $ 4,75. Dividendo de la Combinada: $ 13,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 21,85. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 53” 2/5. Por: Equal Stripes y Quendom, de 3 años. Cuidador: A. Coria. Stud: La Verde. Enemigo MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “ÉXODO JUJEÑO” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL PARRANDEO 53 E. Sosa

2° CAZCABEL 59 S. Fernández pczo

3° DESINGN D’ AUTORE 57 S. Quinteros 2 cpos

4° MENEAO RYE 57 C. López 3 cpos

5° BEATOUS 58 N. Riveros 2 ½ cpos

6° ASOMBRO KEY 57 R. Padilla 6 cpos

U° LA CODORNIZ 52 L. Armoha 9 cpos

No corrieron: (6) SWEETY LUZ. Dividendo del Ganador: $ 4,85. Dividendo de la Combinada: $ 161,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 63,90. Dividendo de la Trifecta: $ 487,50. Tiempo: 1’ 15” 1/5. Por: Wood Be Willing y Parrandea, de 5 años. Cuidador: S. Perona. Stud: Cinco Estrellas (San Juan).

7 ma carrera

Premio: “GENERAL MARTÍN DE GÜEMES” - (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAOS PLANAR 57 J. E. Alves S.

2° THE PRIME RECIT 57 S. Fernández 1 ½ cpos

3° LOS PASOS 54 N. Aguirre 1 ½ cpos

4° RITMO EXÓTICO 54 J. Gómez 2 cpos

5° BELLO CATSKILL 53 E. Sosa 1 cpo

6° CRUZADO DEL OLVIDO 57 C. López 2 ½ cpos

7° SAXOFONE 58 N. Riveros pczo

8° LOOKING DOWN 55 W. Escudero 1 ½ cpos

U° NO QUIERO NADA 55 R. Camiletti ½ cpo

(*) RÍO EXPRESIVO 53 F. Campos

(*) Sufrió una lesión cerca del palo de los 600 metros y fue desmontado.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,55. Dividendo de la Combinada: $ 17,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,90. Dividendo de la Trifecta: $ 6,45. Tiempo: 1’ 21” 2/5. Por: True Cause y Caótica, de 3 años. Cuidador: M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión.

8va carrera

Premio: “FREE TERO” – (Extraoficial) - 350 metros

1° EUCLIDIANA 60 J. E. Alves S.

2° GRAN PEPO CAP 60 O. Salvo pczo

3° MISTER LETHAL 60 A. Bonada ¾ cpo

4° ASIATIC JULIUS 58 R. Argüello v/mínima

5° CAVILOSA 58 W. Escudero 3 cpos

6° FINA ESTAMPA 58 N. Aguirre 2 cpos

(*) CHICAGO 60 M. Junco

(*) Sufrió una lesión a poco de largar.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,55. Dividendo de la Combinada: $ 11,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,40. Dividendo de la Trifecta: $ 37,35. Tiempo: 19” 3/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Cuatro Hermanos. Candidata de MDZ On Line.

9na carrera

Premio: “BATALLA DE TUCUMÁN” – (Extraoficial) - 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RÁCULA INC 55 W. Escudero

2° FOREST RIMOUT 53 S. Quinteros ½ cpo

3° LUSAKA 55 R. Camiletti 4 cpos

4° BABY’S SONG 57 S. Fernández 1 ½ cpos

5° MARTIGNAC 55 J. Gómez 1 cpo

U° SALE GREELY 58 N. Riveros 14 cpos

No corrieron: (2) AMARANTA EN BOCA; (3) ARCADIO BUENDIA, (5) CAFISHO DARK, (9) FORTALEZA GRINGO . Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 8,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 20. Dividendo de la Trifecta: $ 307,80. Tiempo: 33” 2/5. Por: E Dubai y School Inc, de 2 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita. Candidata de MDZ On Line.

10 ma carrera

Clásico: “MONUMENTO A LA BANDERA” – (Cat. Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BRUJITA LIZARDI 55 J. Gómez

2° WEDDING DUBAI 54 N. Aguirre cbza

3° EMMA COUNTY 57 S. Fernández 1 ½ cpos

4° GARDENIA REC 55 E. Sosa ½ cpo

5° DUNCANITA 55 W. Escudero 1 cpo

U° MS PRIYANCA 56 S. Quinteros 8 cpos

No corrieron: (1) SEEKING CANDY, (4) DOÑA MANUELA INC, (5) DIOSA FOREVER. Dividendo del Ganador: $ 5,10. Dividendo de la Combinada: $ 31,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,90. Dividendo de la Trifecta: $ 377. Tiempo: 1’ 28” 3/5. Por: Lizard Island y Brujita Andina, de 4 años. Cuidador: R. Gómez. Stud: Los Vascos.

11 ma carrera

Clásico: “MANUEL BELGRANO” - (Categoría Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LILAH LIN N. Aguirre 54

2° CHOICE HERO 57 S. Fernández 8 cpos

3° ISKALA 53 J. Gómez 14 cpos

4° AMIGO ROLANDO 55 W. Escudero 6 cpos

U° ALDABRA RIG 53 L. Armoha ½ cpo

No corrieron: (1) IT’S JOHN. Dividendo del Ganador: $ 1,60. Dividendo de la Combinada: $ 1,90. Dividendo de la Imperfecta: $1,80. Tiempo: 1’ 20” 1/5. Por: Lucky Island y China Nic, de 2 años. Cuidador: M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Candidata de MDZ On Line.

12 ma carrera

Clásico: “SR. HUGO MÉNDEZ” – (Extraoficial) - 280 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TOAY FORMIDAVEL JUAN 60 M. Junco

2° MANIÁTICO 58 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

3° TRAIDOR 58 R. Zapata 1 ½ cpos

U° ÚLTIMO CUADRERO (*) (**) 60 A. Miranda distanciamiento

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

(**) Fue distanciado del 3ro al 4to lugar por las molestias ocasionadas a Traidor.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 13,70. Didvidendo de la Imperfecta: $ 9, 20. Tiempo: 16” 2/5 (Récord). Cuidador: C. Miranda. Stud: El Indio (San Luis).

13 ra carrera

Premio: “KING CANDY” – (Extraoficial) - 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ORIENTAL DUBAI 59 S. Fernández

2° BONIFATIA 58 W. Escudero 1 ½ cpos

3° ONAGRO 58 J. E. Alves S. 6 cpos

4° ES BIEN POSIBLE 59 L. Escudero 3 cpos

U° VALIANO 58 R. Camiletti 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,65. Dividendo de la Combinada: $ 7,90. Didvidendo de la Imperfecta: $ 13,15. Tiempo: 34”. Cuidador: R. Stirpa. Stud: De Tal Palo. Sport de MDZ On Line.