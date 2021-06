Serena Williams hace un anuncio y deja perplejos a todos los amantes del tenis

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, anunció hoy que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde aspiraba a conquistar su quinta medalla de oro.



"No estoy en la lista olímpica", confirmó Williams en la rueda de prensa previa a su estreno en Wimbledon, tercer certamen grande de la temporada.



"Hay muchas razones por las que tomé mi decisión olímpica. No tengo ganas de hablar de ellas hoy, tal vez otro día. Lo siento", añadió en declaraciones que reproduce la agencia AFP.



La tenista, de 39 años, que debutó en los Juegos en Sydney 2000 y que atesora cuatro oros olímpicos, uno en el cuadro individual -Londres 2012- y tres en dobles -Sydney 2000 , Beijing 2008 y Londres 2012-, ya mostró en varias ocasiones su disgusto por no poder viajar con su hija Olympia, de tres años, a la capital nipona.



El pasado 20 de marzo, los organizadores de la cita olímpica informaron de que no se podría recibir a público extranjero como medida para evitar la expansión del coronavirus, una decisión que afecta, por ejemplo, a los familiares de los participantes.



De esta manera, Williams se suma a otros tenistas como el español Rafael Nadal o el austriaco Dominic Thiem como ausencias destacadas en Tokio.



Mientras, el serbio Novak Djokovic o el suizo Roger Federer, entre otros, aún no han confirmado su participación.