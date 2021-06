Le pegó desde la casa: el tremendo golazo de Gonzalo Higuaín que no alcanzó para Inter Miami

El delantero argentino Gonzalo Higuaín convirtió anoche un golazo para Inter Miami, que igualmente cayó como local ante Orlando City, por 2-1, en partido correspondiente al décimo fin de semana de competencia de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El exatacante de River Plate, Real Madrid y Juventus, de 33 años, ingresó a los 16 minutos de la segunda parte en el PNK Stadium de la localidad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida.

Y 6 minutos más tarde, el goleador tomó la pelota afuera del área, avanzó varios metros con pelota dominada estampó un potente remate rasante desde atrás de la medialuna que ingresó junto al palo derecho del arquero Brandon Austin para decretar el 1-0 parcial en favor del Inter.

En la escuadra de Miami también ingresó Federico Higuaín (ex Godoy Cruz de Mendoza), hermano mayor de Gonzalo, mientras que desde el minuto inicial actuaron Leandro González Pirez (ex Tigre), Nicolás Figal (ex Independiente) y Julián Carranza (ex Banfield).

En el elenco de Orlando convirtieron Christopher Mueller (St. 28m.) y el portugués Nani (St. 35m.).

Los partidos previstos para el sábado son: Kansas City-Los Angeles; Toronto-Cincinnati; Chicago Fire-Philadelphia Union; Real Salt Lake-Houston Dynamo; Nashville-Montreal Impact; Seattle Sounders-Vancouver Whitecaps y San Jose Earthaquakes (que dirige Matías Almeyda)-Los Angeles Galaxy.