La frase de Lewis Hamilton sobre Verstappen que sorprende a la Fórmula 1

Lewis Hamilton ha tirado la toalla en Austria. El inglés de Mercedes, heptacampeón del mundo, dice no tener opciones para ganarle a Max Verstappen en la pista del GP de Estiria y para recortar puntos en el Mundial de pilotos. Lo reconoció en declaraciones brindadas tras la clasificación: "No tenemos ritmo. Nos falta, aunque lo voy a dar todo. No creo que podamos adelantarle".

"Nos acercamos en clasificación, pero ha tenido más de dos décimas todo el fin de semana sobre nosotros", dice. Hamilton, que largará segundo, sabe que no tuvo el mejor día en la oficina y que logró ese lugar por la sanción a Bottas. "Felicitar a Max. Fue muy rápido. Yo no hice el mejor de los intentos, pero estamos en primera línea", cuenta Lewis.

Hamilton perdió el liderato del Mundial en Mónaco. En Bakú tuvo una gran ocasión para recuperarlo, pero erró en la resalida y se quedó a cero. En Francia, una mala estrategia de Mercedes con respecto a la de Red Bull y Verstappen le privó del triunfo a falta de dos vueltas. ¿Podrá mañana?