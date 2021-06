Pedidos constantes por una figura de River y el pedido de Gallardo

Fabrizio Angileri es uno de los puntales del River de Marcelo Gallardo, de hecho el propio entrenador le pidió a Rodolfo D'Onofrio que no salga en este mercado de pases, pero el representante del jugador encendió las alarmas al avisar que recibe muchos sondeos por el lateral.

En diálogo con el programa radial ¿Cómo te va?, Pascual Lezcano, agente el mendocino, explicó: "No se descarta nada y no quiero quedar comprometido con una frase por el tema de tiempos, pero charlas hay, son reales. Un detalle que no es menor es que Fabrizio es comunitario, tiene ciudadanía italiana y eso en el ambiente se sabe".

Luego agregó: "Los llamados son constantes por el crecimiento y la maduración que tuvo el jugador. Adaptarse al mundo River lleva un tiempo y el verdadero Fabrizio es el que hoy ven en el campo, con ese nivel".

Angileri, de 27 años, llegó al Millonario a comienzos de 2019 desde Godoy Cruz de Mendoza, club con el que debutó en Primera en febrero de 2013. En la Banda hasta el momento ganó tres títulos: la Recopa Sudamericana 2019, la Copa Argentina 2019 y la Supercopa Argentina, en el recordado 5-0 sobre Racing de este año.

Lazio, el primer interesado en Angileri

Según trascendió algunos de los clubes que tendrían en carpeta al lateral son Valencia de España y el Lille de Francia. Además, Lazio preguntó por él, pero desde Núñez lo tasaron en siete millones de euros y el club italiano se bajó de la negociación.

El deseo de Angileri de seguir en River

El propio jugador habló hace tres semanas atrás con ESPN y reconoció que su intención era seguir en el club, para ir por la Libertadores.

"Como todo jugador uno siempre quiere seguir sumando carrera, pero estoy muy contento en River y no se me cruza por la cabeza irme. Se vienen los octavos y el nuevo torneo. Ahora quiero disfrutar las vacaciones pero quiero aclarar que quiero seguir en el club. No haber ganado una Libertadores con el club es una espina y es un objetivo que tengo en la cabeza y ojalá podamos levantar la Copa”, admitió.