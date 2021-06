El jugador que enloquece a Batista para Tokio: "Lo esperaré hasta el final"

Los Juegos Olímpicos de Tokio están cada vez más cerca y Fernando Batista comienza a definir la lista de convocados para la Selección Argentina Sub 23.

Luego de haber manifestado que espera contar con todos los jugadores a los que convoque e instar a los clubes que no quieran ceder futbolistas a explicarlo públicamente, Batista confesó que hay un jugador al que esperará "hasta el final".

Se trata de Julián Álvarez, el futblista de River Plate que actualmente se encuentra disputando la Copa América con el seleccionado argentino mayor.

"Que esté con la Mayor me pone muy contento. Es el trabajo que venimos haciendo en conjunto. Es un jugador que, desde el Sudamericano de Chile en el que empecé yo, estuvo en todas las convocatorias. Me gusta mucho. Tendremos que esperar este tiempo y después veremos. Es un jugador que me gusta mucho. Lo tuve en todas las convocatorias. Es un caso que esperaré hasta el final", confesó Batista a TyC Sports.