Autorizaron en Inglaterra a una ex figura de Boca para que vaya a los Juegos Olímpicos

Ya consumada la gira por Marbella con la Selección Argentina Sub 23, que dejó un saldo positivo de dos victorias en la misma cantidad de partidos (ante Dinamarca y Arabia Saudita), Fernando Batista empieza a definir la lista de 18 futbolistas que serán parte del equipo en los Juegos Olímpicos. En relación a eso, el entrenador recibió hoy una gran noticia: el Brighton autorizó a Alexis Mac Allister a que forme parte de la delegación en Tokio.

Si bien en un primer momento la prensa inglesa deslizó que el conjunto de la Premier League no cedería al volante ex Boca, finalmente hoy se dio a conocer que le dio el visto bueno para que viaje a la cita olímpica.

Si bien todavía resta que Batista defina si Mac Allister integrará la nómina de jugadores que participarán de los Juegos Olímpicos, todo parece indicar que el mediocampista ofensivo tiene su lugar prácticamente asegurado.

La próxima semana, el DT de la Selección Argentina Sub 23 comenzará a entrenar con un plantel de 22 futbolistas, para luego proceder a recortar la lista a 18. Justamente, una de las preocupaciones de Batista de cara a lo que viene es la posible negativa de varios equipos a ceder a sus jugadores. Afortunadamente, el técnico ya sabe que no tendrá problemas con Mac Allister en este sentido.

El equipo que dirige Fernando Batista integrará el Grupo C junto con Egipto, España y Australia. El debut será ante los de Oceanía, el jueves 22 de julio.

Batista y la chance de contar con Alario y Julián Álvarez

Fernando Batista abrió la puerta a contar con Julián Álvarez o Lucas Alario para la cita olímpica. Primero, expresó su alegría de que el delantero de River esté en la Copa América.

"Que esté con la Mayor me pone muy contento. Es el trabajo que venimos haciendo en conjunto. Es un jugador que, desde el Sudamericano de Chile en el que empecé yo, estuvo en todas las convocatorias. Me gusta mucho. Tendremos que esperar este tiempo y después veremos. Es un jugador que me gusta mucho. Lo tuve en todas las convocatorias. Es un caso que esperaré hasta el final", afirmó.

Por último, entiende que la situación del delantero del Bayer Leverkusen es más compleja: "Va a depender del club. La mayoría quiere estar. Cuando hablamos con Lucas le dije que estaba en la lista de los 50. Tenía la ilusión de jugar la Copa América. Tiene un tiempo para los Juegos Olímpicos. Es una posibilidad, como el resto. Estamos viendo de afinar el lápiz. Hay jugadores buenos".

Las conversaciones de Batista con Izquierdoz y Enzo Pérez

El Bocha comentó cómo fueron sus conversaciones con Carloz Izquierdoz -defensor de Boca- y Enzo Pérez -mediocampista de River-, quienes están en la lista preliminar de 50 convocados.

"Con Izquierdoz he hablado. Él estaba con muchas ganas de ir. Después, tiene los compromisos con su club. En ese sentido, cuando llegue el momento, haré una citación. Tanto a él como al resto los tengo en cuenta. Si hay que cambiar algo, lo haremos", explicó, entendiendo que el Xeneize no lo cedería porque en esas fechas disputará los octavos de final de la Libertadores.

"Con Enzo hablé el día que le dije que iba a estar en la lista de 50 y el día que le tocó atajar. Le dije que iba a estar en la lista y que después iba a decidir si iba a estar o no. No quería que se entere por otros lados", agregó.