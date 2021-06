El entrenador internacional que elogió a Marcelo Bielsa: "Desde que lo conocí..."

Marco Rossi, el entrenador de la Selección de Hungría que debutará hoy ante Portugal por la Eurocopa, brindó una entrevista al diario español El País y no escatimó en elogios para Marcelo Bielsa.

Rossi conoció a Bielsa en el año 1995 cuando fue a jugar al América de México, equipo que entonces era dirigido por el Loco. En ese sentido, le consultaron si el argentino lo marcó y señaló: "Desde luego, me cambió la visión sobre el fútbol, era un adelantado a su tiempo”.

“Siempre quise ser entrenador, pero desde que le conocí, me lo tomé en serio. Antes tuve a Lucescu y Sven-Göran Eriksson, que tenían en cuenta los mínimos detalles. Pero Bielsa era un paso más. No había visto nada igual porque era un adelantado a su tiempo. Trabaja distinto, ponía atención milimétrica a la táctica, dividía el campo con cuerdas… Increíble. Y eso que empezamos con mal pie los dos”, explicó Rossi.

Y explicó sobre lo último: “Llevaba un par de meses y no había jugado. Me preguntó la prensa qué pensaba y dije que eso era un problema del entrenador. Y se publicó que si no me ponía, Bielsa tendría problemas conmigo. Fue un malentendido. Luego lo hablamos y como él era directo, leal y decía lo que pensaba, se arregló”.