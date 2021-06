Andrada se despidió de Boca: los motivos de su salida y el triste recuerdo de la final de Madrid

Luego de la salida de Carlos Tevez, el mundo Boca se sorprendió al saber que Esteban Andrada también se marcharía. El arquero mendocino, de gran rendimiento durante su estadía en el Xeneize, seguirá su carrera deportiva en Rayados de Monterrey y este lunes explicó los motivos de su salida en una extensa entrevista con el canal ESPN.

"Estoy triste y contento a la vez. Este es un club para quedarse a vivir, pero también necesitaba cambiar de aire. Pasé tres años maravillosos y me enamoré, pero también te tocan momentos difíciles. Me encantaría volver y por eso me gustaría irme por la puertea de adelante. Es la institución más grande del mundo", contó.

Además, aclaró que el dinero que Boca le había prestado se descontará de la parte que le corresponde por su transferencia a México y que le estará "eternamente agradecido" a Boca por haberle adelantado esa suma para poder construir su casa. "En ese momento yo quería seguir y pude hacerlo arreglando de esa forma. El 15% que me correspondía le queda a Boca", explicó.

También fue consultado sobre su ausencia en la Copa América y el mendocino reveló la charla que tuvo con el cuerpo técnico argentino: "Tuve conversación con el entrenador de arqueros (Martín Tocalli) y me comentó que, al estar inactivo, corría con desventaja. Pero me lo tomé bien, porque fue de frente y me lo comunicó él; yo soy el primer responsable de lo que pasó".

Para cerrar, recordó la final de la Copa Libertadores con River en Madrid: "Creo que estuvimos cerca en ese momento. Hicimos un campeonato extraordinario, llegamos hasta la final y después, en 90 minutos, puede pasar cualquier cosa. Durante los dos partidos siempre fuimos arriba en el marcador. Después, encontraron un zapatazo de afuera y eso cambió todo".