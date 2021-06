Nadal siembra una tremenda duda tras su eliminación en Roland Garros

Rafael Nadal acabó tocado después de la tercera derrota de su carrera ayer en las pistas de Roland Garros con Novak Djokovic de verdugo.

El balear, en caliente, no aclaró su calendario que debería llevarle en condiciones normales a disputar Wimbledon a partir del 28 de junio: "Ya veremos cuál es lo siguiente, cuál será mi próximo evento. Este sábado estaré en casa con la familia y amigos. Intentaré descansar un poquito tanto física como mentalmente. Después de dos meses intensos, en una temporada de tierra positiva aunque sin haber logrado el objetivo final. El cuerpo después de luchar cada semana durante dos meses por objetivos claros te da un bajón. Wimbledon es en dos semanas. Es diferente a cuando tenía 25, 26 o 27 años. Ahora tengo 35. Hay que ver cómo me recupero antes de tomar la decisión de si juego o no juego en Wimbledon. Ahora mismo no estoy capacitado para tomar una decisión porque no tengo ni el físico ni la claridad mental para pensar a dos semanas vista. Necesito darme unos días de vacaciones y de tranquilidad".

El torneo británico, que se suspendió el año pasado por la pandemia, puede marcar un antes y un después en la carrera por ser el tenista que más títulos de 'Grand Slam' aglutine en su palmarés.

Nadal defiende las semifinales de 2019 donde cedió ante Roger Federer. El suizo perdería después la final tras dos pelotas de partido al saque ante Djokovic.

De igual forma, Rafa puso en duda el pasado 11 de mayo, coincidiendo con el inicio del Masters 1.000 de Roma, su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio por la situación mundial como consecuencia de la pandemia.

"En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses", dice.

Con 35 años recién cumplidos, el objetivo del balear es alargar su carrera lo máximo posible y debe escuchar su cuerpo en el momento de tomar decisiones acerca de la ruta a seguir.

A los tenistas no les apasiona la idea de jugar una competición olímpica que les rompe el calendario porque aparece justo antes de la gira americana de pista dura con dos Masters 1.000 como Canadá y Cincinnati y que termina con la disputa del US Open.

Nadal ya se ausentó el año pasado del Abierto de Estados Unidos para centrar su preparación en la consecución de su decimotercer título en Roland Garros.

El manacorí sí que remarcó que no tiene previsto jugar el Open 250 de Mallorca, la semana previa a Wimbledon: "No jugaré en Mallorca, estamos a viernes, acabo de jugar un partido muy largo y tengo la edad que tengo. Me encantaría jugar en casa, pero nunca juego la semana previa a un 'Grand Slam' y tampoco estoy preparado para ponerme a entrenar en hierba en tres días, que es lo que tendría que hacer para estar jugando un torneo en hierba en una semana. Es algo insostenible ".