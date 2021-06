La bomba del mercado de pases en Europa, a punto de estalar: atento Barcelona

Lautaro Martínez frenó las negociaciones para seguir en el Inter. Así lo explicó su agente, Alejandro Camaño. Tiene contrato hasta 2023 con el conjunto italiano, que espera poder llegar a un acuerdo para alargar su vinculación una temporada más. Sin embargo, los deseos de ambas partes no parecen ir en la misma dirección. Y ahí es donde entra el Barça, que quiere realizar una operación importante este verano, pero que no suponga una inversión que descuadre los números que tiene previstos para una plantilla cuyas fichas están disparadas.

Emerson, presente

El lateral derecho ha jugado esta temporada en el Betis y, gracias a su rendimiento, convenció a los blaugrana de cerrar la operación abierta en su momento con el pago de nueve millones de euros con los que tener la propiedad del jugador. Pero no solo en el Camp Nou se han fijado en él. Su agente estuvo el jueves en las oficinas del Inter hablando con sus responsables deportivos sobre la posibilidad de una operación que llevaría al brasileño a Italia. De todo lo que trascendió sobre la reunión destaca que el futbolista gusta a los ‘nerazzurri’ y que, dadas las circunstancias, el Barça no vería mal que el jugador entrase en una operación a tres bandas. No hay nada hecho, solo un intercambio de impresiones, pero el viaje del representante de Emerson a Italia abre la puerta de par en par.

Achraf, la llave

El Inter firmó al lateral diestro procedente del Real Madrid por 40 millones de euros, según explicó el conjunto blanco en su momento. Ahora es el PSG quien quiere reforzarse con la llegada de un futbolista por el que el Chelsea también está pujando. La cuestión es que los italianos quieren vender, pero no sin tener una alternativa para la posición. Y ahí es donde entra Emerson Royal. El internacional, que defiende la camiseta de la ‘canarinha’, está centrado en la Copa América, pero no pierde detalle de todo lo que se mueve en Europa. Es ahí donde entra el Barça. La inversión realizada para hacerse con sus servicios vía Betis tiene dos vías: quedarse con él o abrir la puerta para una nueva operación.

Achraf tiene dos pretendientes, Chelsea y PSG, que ofrecen cantidades que van desde los 60 a los 80 millones de euros, según diferentes fuentes. Y Emerson, desde el punto de vista de los italianos, sería un gran recambio con el que, incluso, salir beneficiados a nivel económico. El Barça lo ve bien. Siempre que en la ecuación entre un futbolista por el que el equipo culé suspira, pero al que aún no ha llamado directamente este verano para hacerle saber de su interés. Sí lo hizo el pasado verano, mientras tenía a otro agente. Ahora, según explicaba Camaño a SPORT, esa llamada no se ha producido.

De todas formas, existe la posibilidad de que Emerson entre en una operación que acercaría a Lautaro Martínez al Camp Nou. Se trata de una jugada a tres o cuatro bandas porque no solo están Inter y Barça, que tiene mucho que decir en todo el asunto porque, entre sus deseos, está el incorporar a un punta de referencia de primer nivel. Tras la llegada del ‘Kun’ Agüero, falta que Memphis Depay dé el sí definitivo a su fichaje, algo que, de momento, no se ha producido. De ahí que la dirección deportiva se plantee otras alternativas.