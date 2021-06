Paolo Montero confirmó que dirigirá a San Lorenz y reveló qué le pidió a la dirigencia

El entrenador uruguayo Paolo Montero confirmó hoy su llegada a San Lorenzo de Almagro y aseguró que esta oportunidad se trata de "el gran paso" de su carrera como DT, después de un interinato en Peñarol de Montevideo y pasos por Boca Unidos de Corrientes, Colón de Santa Fe, Rosario Central y Sambenedettese, del ascenso italiano.

"Me llamó Mauro Cetto (manager) hace una semana para decirme que quería tenerme como entrenador y ayer me confirmó que estaba arreglado. Estoy muy contento, me llega en el momento justo, es el gran paso de mi carrera", reconoció en declaraciones a la radio uruguaya Sport 890.

Montero, de 49 años, reconoció que "no podía desperdiciar esta chance de San Lorenzo", un club por el que pasó una temporada (2005-06) antes de cerrar su exitosa carrera como futbolista en Peñarol al año siguiente.

Reconocido por su fuerte temperamento, Montero se despreocupó por los rumores sobre el clima del vestuario en San Lorenzo: "Le dije a Mauro que con ese tema no hay problema, lo importante es no ser falso e ir siempre de frente. En Central me decían 'ojo con Teo (Gutiérrez)' y nunca pasó nada".

El uruguayo dirigió al Canalla entre enero y noviembre de 2017, un período en el que tuvo a Cetto como futbolista primero (sin utilizarlo porque se recuperaba de una lesión) y director deportivo después. En su charla con el nuevo manager de San Lorenzo, Montero le avisó sobre la necesidad de "contratar jugadores de mucha personalidad porque en breve va a volver el publico y hay que tener jugadores que banquen la presión".

En ese sentido, se alegró con el regreso de "un ídolo del club como Ortigoza" y valoró como "muy buen material" a los jóvenes del plantel "azulgrana".



Montero fue un marcador central de destacada trayectoria internacional. Surgió de Peñarol (1990-91), jugó en Atalanta de Italia (1992-96) y luego en Juventus (1996-2005) hasta que recaló en San Lorenzo, donde tuvo poca continuidad por distintas lesiones. Con el club de Turín ganó una decena de títulos, entre ellos, la Copa Intercontinental de Clubes ante River Plate (1-0) en Japón en 1996. Además fue futbolista y símbolo del seleccionado uruguayo entre 1991 y 2005: disputó la Copa de las Confederaciones 1997 (4to. puesto), el Mundial Corea-Japón 2002 (primera fase) y la Copa América Perú 2004 (tercero).