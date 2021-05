"No tuvo fuerzas ni para eso": el Pollo Vignolo volvió a liquidar al aire a Raúl Cascini

El conductor y relator Sebastián Vignolo sigue dolido con Raúl Cascini, quien supo ser panelista en su programa, el cual dejó para sumarse al Consejo de Fútbol de Boca Juniorsy, al parecer, desde ese momento dejaron de hablarse. Hoy, el cortocircuito entre ambos tuvo un nuevo capítulo, relacionado con la situación que vive el arquero mendocino Esteban Andrada, varado en Ecuador con coronavirus.

Durante la emisión del programa F90 por ESPN, en medio de un debate entre los panelistas Marcelo Sottile, Federico Bulos y Diego Fucks por el presente de Boca, Vignolo interrumpió para enviarle un mensaje directo al ex volante campeón del mundo, sin guardarse nada.

"Aprovecho para decirle a Cascini, que ayer quiso voltear la nota con Andrada, que no tuvo fuerzas ni para eso", disparó Vignolo ante la sorpresa de sus compañeros. "Quiso voltear la nota con Andrada. No quería que Andrada hable con este programa. Habló al representante de Andrada, tranquilo... No tuvo fuerza ni para eso. Tranquilo", agregó el relator.

Vignolo hacía alusión a la nota que le hicieron ayer al arquero mendocino, quien quedó en cuarentena en Ecuador y reclamó que "alguien se tiene que hacer responsable de esto. No vine a pasear, no vine a conocer la playa de Guayaquil. Vine a trabajar. Es un poco chocante esto que nadie sabe nada y es todo una incertidumbre".

La pelea entre el Pollo y Cascini se hizo visible a comienzos de abril, cuando el relator dijo estar decepcionado con su ex compañero de programa. "El problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual", reclamó entonces Vignolo, quien días más tardes agregó que "me decepcionó humanamente".

Días después Cascini habló con TyC Sports y le respondió indirectamente: "Algunas críticas no las entiendo. Los inventos, y uno que estuvo ahí adentro, no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero sí me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión".