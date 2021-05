¿Se va de River? La respuesta de Gallardo al ofrecimiento de un gigante de Europa

Las cualidades de Marcelo Gallardo como entrenador traspasan fronteras. El Muñeco se ha transformado en uno de los mejores del planeta y, por esa razón, algunos clubes europeos ven con buenos ojos tentarlo. Hace tiempo contaron que Barcelona estuvo interesado antes de contratar a Quique Setién y ahora apareció el nombre de otro gigante: Roma.

Según contaron en TyC Sports, el equipo capitalino se comunicó con el entrenador de River para sondear cuál era su situación teniendo en cuenta que necesitaban cubrir el cargo en el próximo mercado. Mantuvieron un cordial diálogo pero Gallardo les pidió tiempo, algo que Roma no estaba dispuesto a esperar y terminó cerrando la contratación de Mourinho.

¡Bomba de @hugorbalassone! El Muñeco le dijo que no a la Roma... pic.twitter.com/zi7D7t0ljE — ? Presión Alta ? (@presionalta) May 5, 2021

Ayer dio una conferencia de prensa y fue consultado, justamente, por cómo será River en caso de que su exitoso ciclo en algún momento finalice. "No me detuve a pensar en eso porque no me corresponde. Estoy transitando lo que es mi séptimo año de gestión deportiva en esta institución que me ha dado mucho y yo le he dado mucho en estos años. Sigo transitando ese momento".

"Mi deseo es terminar de la mejor manera posible mi vínculo contractual con la institución y lo estoy disfrutando. No me engancho en cuestiones diarias, en un resultado. Estamos mucho más allá de un resultado de fútbol, de un error o un acierto. Voy a intentar hasta el último día dar lo que di en estos años. Eso el hincha sabe que lo va a tener hasta el final", agregó Gallardo.