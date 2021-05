Russo se enojó en conferencia de prensa y explotó contra las autoridades de Ecuador

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se mostró preocupado por la situación del arquero Esteban Andrada, luego de la caída de su equipo anoche ante Barcelona por 1 a 0 en Guayaquil, ya que dio positivo de coronavirus y se tendría que quedar en Ecuador realizando dos semanas de aislamiento.

"Andrada no vino a pasear a Ecuador sino a trabajar, y no es bueno que saliendo del país ahora no pueda volver a entrar en Argentina", se lamentó Russo en la conferencia de prensa pospartido.

La dirigencia de Boca está realizando ingentes gestiones ante las autoridades del Ministerio de Salud de Ecuador para que el arquero, que se quedaría aislado en Guayaquil, vuelva lo más pronto a la Argentina.

"Esperemos todo lo mejor, siempre cumpliendo los requisitos sanitarios. Son cosas que me duelen, porque todos estamos propensos a situaciones que tienen que ver con este virus y no es justo que él se quede en otro país, máxime pudiendo salir de Ecuador", se lamentó Russo, que el pasado lunes fue vacunado contra el coronavirus en Buenos Aires.

En cuanto a la derrota después de cinco triunfos consecutivos apreció que "fue un partido en el que Boca manejó la pelota en el primer tiempo, pero la perdió en el segundo. Erramos muchos pases, no tuvimos la precisión inicial, y allí fue que ellos consiguieron la diferencia", dijo el director técnico, muy castigado en redes sociales por haber sacado sobre los 10 minutos de esa etapa final a Alan Varela, que era el verdadero termómetro del medio campo xeneize, pese a estar amonestado.

Después habló del cansancio de sus futbolistas que venían de jugar hace 48 horas por la Copa de la Liga Profesional ante Lanús, cuando ganaron por 1 a 0. "Hay jugadores en Buenos Aires, otros recuperándose. No me gusta poner el cansancio como excusa. Pero con la humedad y la temperatura nos quedamos sin piernas y sentimos el trajín", cerró.

El plantel de Boca, por el toque de queda sanitario en Ecuador, pernocta en este país para regresar en vuelo chárter a la Argentina mañana a primera hora, llegando al mediodía al Aeropuerto de Ezeiza.

Boca cayó derrotado esta noche en Guayaquil ante Barcelona por 1 a 0 y quedó con seis puntos, segundo en el grupo C de la Copa Libertadores que encabeza justamente Barcelona con 9 unidades.

El próximo encuentro es ante el Santos, que anoche goleó por 5 a 0 al boliviano The Strongest, de visitante, el próximo martes 11 de este mes desde las 19.30.