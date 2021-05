Eliminaron al equipo de Heinze de la Concachampions y lo acusaron de "mal perdedor e idiota"

Jim Curtin, entrenador de Philadelphia Union, habló en conferencia de prensa luego de que su equipo eliminara al Atlanta United -dirigido por Gabriel Heinze- en los cuartos de final de la Concachampions (la Liga de Campeones de la Concacaf) y apuntó directamente contra el DT argentino.

“Respeto muchísimo a Gabriel Heinze. Increíble carrera, lo ganó todo. Es un campeón. Es un entrenador increíble, fue un jugador increíble, pero aún puede ser, también, un mal perdedor y ser un idiota al final del juego”, disparó el coach.

Es que al final del partido, ambos protagonizaron un fuerte cruce en el campo de juego. Curtin explicó: “Fui a darle la mano después del partido en Atlanta y estaba un poco susceptible. Luego fui de nuevo, le di la mano y fue un poco despectivo. Le dije: ‘No me ibas a dar la mano de nuevo’, y terminamos teniendo una discusión sobre el juego. Pensaba que nuestros jugadores se estaban tirando y fingiendo lesiones. Lo entiendo, pero no creo que se trate de eso”.

“Sigo pensando que hay una forma correcta. Creo que deberías estrechar la mano después del partido. Probablemente tendrá algo que decir ahora que he dicho eso. Pero de nuevo, no me voy a quedar sentado aquí y soportarlo más”, afirmó.

"No he hecho más que respetar a su equipo durante todo este torneo. Son un gran equipo, él es un gran entrenador, parece una gran persona. Pero sigo pensando que al final, puedes dar la mano y se acaba después de los 90 minutos”, sentenció.