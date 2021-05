El DT que se acerca a Racing que dijo una vez: "Nunca lo dirigiría"

¿Qué equipo nunca dirigiría Antonio Mohamed? Fue la pregunta que Marcelo Palacios le hizo el 28 de abril de 2011 en su programa, Marca y Presión, que se emitía en las noches de TyC Sports. El entrenador, fanático de Huracán y con buen paso dirigiendo a Colón, mencionó primero a San Lorenzo y a Unión.

Pero luego agregó un tercer equipo. En ese entonces, el Turco era el técnico de Independiente, y hacía unos meses había salido campeón de la Copa Sudamericana. Por lo que el último club de la lista fue Racing. Y hoy, ante la inminente salida de Juan Antonio Pizzi de la dirección técnica de La Academia, el máximo candidato para sucederlo es Mohamed.

"¿Te cerrás la puerta a Racing?", le cuestionó el periodista. "Sí, lamentablemente", contestó el DT. Y amplió: "Se dio así. Yo estuve cinco veces a punto de dirigir a Racing, y no se dio. Y de un día para el otro apareció Independiente en mi vida. El otro día, después del clásico con Racing (perdió 2-0), terminé muy dolido".

Luego, el Turco continuó explicando aquella situación y su decisión de no querer ser técnico de La Academia: "Sacaron muchos afiches contra mí, y no me gustó. Yo tengo a mi cuñado y mis sobrinos que aman a Racing y a mí me hubiese encantado en su momento dirigirlo, pero me dolió porque yo cuando me tocó ser DT de Colón, y jugamos el partido definitorio con Racing, la vez que jugaron la promoción, yo nunca les falté el respeto. Yo los fui a consolar a Yacob y a Maxi Moralez. En un momento de victoria tendrían que haber cargado a Independiente, pero se la agarraron conmigo. Yo me la banco, pero mis hijos...".

En caso de que, finalmente, Juan Antonio Pizzi termine su relación con Racing en las próximos días, quien aparece como el candidato para llegar es Mohamed, quien ve con buenos ojos la posibilidad laboral. Por más que el archivo diga lo contrario, el Turco podría calzarse el buzo celeste y blanco.

El programa completo con Mohamed