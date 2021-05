River: todo lo que dejó la conferencia de Gallardo, hasta con un enojo

River afronta semanas decisivas, entre la Copa Liga Profesional y la Copa Libertadores. Y Marcelo Gallardo, entrenador del equipo, volvió este mediodía a brindar una conferencia de prensa en el River Camp. Por la tarde la delegación parte rumbo a una Colombia en crisis para la tercera fecha del certamen continental.

El diálogo del Muñeco con los periodistas presentes se extendió por más de una hora. El DT dejó conceptos muy interesantes y sobre todo con gran variedad de temas. A continuación, el seguimiento minuto a minuto de lo que expresó Gallardo.

EL DÍA DESPUÉS DE GALLARDO

"No me detuve a pensar en eso porque no me corresponde. Todas las personas estamos de paso. Estoy transitando lo que es mi séptimo año de gestión deportiva en esta institución que me ha dado mucho y yo le he dado mucho en estos años. Sigo transitando ese momento. Mi deseo es terminar de la mejor manera posible mi vínculo contractual con la institución y lo estoy disfrutando. No me engancho en cuestiones diarias, en un resultado. Estamos mucho más allá de un resultado de fútbol, de un error o un acierto. Voy a intentar hasta el último día dar lo que dí en estos años. Eso el hincha sabe que lo va a tener hasta el final".

ENOJO CONTRA LOS QUE DICEN QUE NO HABLA EN LAS DERROTAS

"Pasa que siempre va a haber alguien que quiera agarrarse de algo para querer molestar. Sé muy bien lo que hago y en estos no hay ningún tipo de soberbia. Me comporté siempre igual. Cuando hemos ganado, siempre he sido el mismo. Los que esperan que perdamos para decir algo lo seguirán haciendo. Las miserias humanas está en todos lados, es algo que aprovechan algunos para sacar la cabeza por algún motivo para golpear. No les llevo el apunte. Sí escucho a la crítica objetiva y yo acepto. Pero esa pelotudez de si hablas o no hablás porque perdiste es realmente de oportunistas mediocres. No sé quién lo dice pero si tuviera el nombre y apellido le diría 'che, no digas esta pelotudez porque no es así'. Pero no puedo estar dandole de comer a todos porque digan una pelotudez de esas".

¿SERÍA UN FRACASO NO CLASIFICAR EN LA COPA LIGA PROFESIONAL?

"No me gusta utilizar esa palabra porque es muy dañina. Nosotros nos preparamos a principios de año está dentro de las posibilidades que teníamos de afrontar las tres competencias y llegar al final en todas. En el torneo local sería una desilusión no poder clasificar pero después hay que jugar y dentro de las chances si ganamos nos podemos meter en la etapa final. Hay más morbo de lo que pueda pasar el domingo de lo que tenemos que jugar mañana. Hice mal en contestar la pregunta. Te tendría que haber dicho por qué carajo me hacés esa pregunta del domingo si no me estás preguntando de mañana. Hice mal en contestar. Me enganché al pedo. Tal vez tendría que hablar el viernes así me preguntás del partido del domingo".

LA SITUACIÓN DE MATÍAS SUÁREZ

"Es un jugador muy importante, no lo voy a descubrir yo. No hay jugadores iguales por caracteristicas porque nos generaba muchas posibilidades de ataque. Hace un mes que no juega y lo ideal es que podamos recuperarlo para esto que viene. Ahora se empieza a entrenar de manera progresiva y si cumple los entrenamientos veremos si para el jueves puede estar con el grupo".

EL FUTURO DE LUCAS PRATTO

"Yo siempre dije que los jugadores que no están aca, no estoy pensando. Estoy pensando en lo que tenemos que afrontar con los jugadores que tenemos en la actualidad. Cuando termine esto, haremos el punto que sea necesario hacer con los jugadores que están a préstamo".

LA ACTUALIDAD DE PINOLA

"Está en etapa de recuperación. Se lo ve muy bien, se entrena con la fortaleza y la energía de siempre, dentro de lo que puede hacer, esperando el proceso normal de su recuperación que está dentro de los tiempos previstos".

LA SITUACIÓN SANITARIA Y LOS PROBLEMAS DE LOS CLUBES

"Es una gran pregunta que deberíamos hacernos todos. Muchas veces perdemos de vista las situaciones. El fútbol no está fuera de las rarezas de la pandemia. A veces se naturaliza como que lo que nosotros hacemos está en una burbuja y no es así. Estamos dentro de lo que le pasa al mundo entero y hay que tenerlo en cuenta. No sé cuántos hisopados tenemos encima desde que estamos acá. Contagiados, aislados, lidiamos con eso. Por suerte no tuvimos brotes como sí en otros lugares pero trabajar en esas condiciones es muy difícil. Tenemos que ir para adelante dentro de las posibilidades que tenemos. Pero no naturalicemos cosas que no son naturales".

LAS VARIANTES EN LOS SISTEMAS

"La clave es atención y concentración, no es un cambio de sistema. Los sistemas nuestros han sido los mismos. Se sabe desde hace mucho cómo jugamos. Podemos jugar con 4 defensores o 3, pero la esencia no ha cambiado".

EL CONTEXTO QUE RODEA AL JUGADOR

"Es muy fácil liberar y dejar ser para que cada uno fluya por su cuenta. De este lado hay que gestionar un montón de cosas. El tiempo es lo que al final te termina dando la razón o no. El tiempo, en estos siete años, nos ha dado la razón en conjunto, no a mi. Tenemos experiencia y mucha en ese sentido. Los jóvenes a veces explotan rápido y después lo sufren. Yo debuté a los 17 años, a los 18 estaba en la Selección. No entendía bien pero las cosas pasaban e iba para adelante. Después vienen los golpes y decís cómo los recibo. Por eso hay que acompañar a los chicos, gestionar eso. La madurez del futbolista hoy es mucho más lenta".

LA ADAPTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS REFUERZOS

"Necesitan un proceso de adaptación lógico que genera venir de un lugar diferente. Algunos tienen la posibilidad, veo que tienen la chance de sumar más minutos y otros están en desventaja. Esta es una idea diferente a lo que venían acostumbrados, otra exposición y metodologia. Los que venian trabajando conmigo ya lo tienen. Pero esto va cambiando permanentemente. El que está mejor hoy, capaz mañana no lo está. Esto es natural".

EL ROL DE ENZO PÉREZ

"No considero que Enzo Pérez necesite una compañía. ¿Qué es eso? ¿Poner otro volante de marca? Enzo lo venía haciendo bastante bien y se siente mejor estando solo que acompañado en esa faceta".

CONFIANZA EN EL EQUIPO

“Estamos bien posicionados en Copa Libertadores, si ganamos el domingo podemos meternos en la etapa final (en la Liga Profesional). Esperamos estar más concentrados y atentos y con la energía suficiente para intentar llegar hasta el final. No estamos tan mal”.

LA SITUACIÓN DE ZUCULINI

"No tengo que aclarar por qué un jugador juega menos o más. Es mi trabajo en base a lo que observo. Tengo que preparar el mejor equipo para competir. Los jugadores tienen la posibilidad de mostrar diariamente para ser alternativa. Después yo decido quién juega y quién no".

LAS VACUNAS DE CONMEBOL

“No tengo una opinión concreta porque no han sido muy claros sobre cómo se otorgaría esa posibilidad. No sé qué decir. No puedo hablar hipotéticamente de algo que no tengo claro”.

¿RIVER TERRENAL?

“Creo que nos estamos apresurando en dar una opinión y hacer un análisis de lo que va del semestre. Estamos en una etapa de continuidad de ciclo, con varios cambios, con jugadores importantes que se han ido, otros que han llegado. En eso nos estamos rearmando y es apresurado dar una respuesta certera”.

LA SITUACIÓN DE GIROTTI Y BORRÉ

“Pueden jugar juntos en algún momento puntual del partido, pero no son dos jugadores que puedan convivir todo el tiempo juntos porque tienen características parecidas. A los dos les gusta el centro del área. Federico todavía tiene tiempo de aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces desde afuera tienen mucha ansiedad. Es un chico con mucho futuro pero como a todo chico no hay que darle toda esa responsabilidad de asumir un rol. Hay que estar tranquilos. Mañana Federico va a jugar”.

NADA DE CAMBIAR EL ESTILO

“Tengo que ver lo global. Para mí sería más fácil afrontar los partidos de diferente manera, asumiendo menos riesgos, estar más sólidos atrás y guardar más jugadores en defensa para que el rival tome el control. Tal vez sufriríamos mucho menos. Cambiar las formas no las vamos a cambiar, pero sí hay que ajustar cosas. Que el equipo resuelva mejor situaciones ofensivas y defensivas. No siento adoptar otra forma ni me representa. Prefiero seguir apostando a lo que hacemos".

LA ROTACIÓN PENSANDO EN EL PARTIDO ANTE INDEPENDIENTE SANTA FE

“Este partido era el indicado para hacer descansar a algunos jugadores y creíamos que este (por el de mañana) era el indicado. La idea era acercarnos más a la clasificación en el campeonato local. Si queremos medir todo por resultados, parecería que se genera eso del cansancio. Si ganábamos esos partidos nadie decía nada”.

MÁS SOBRE EL TEMA FÍSICO

“Nos hacemos cargo de no haber sido efectivos entre lo que concretamos y lo que generamos. Y le otorgamos al rival errores que cometimos y perdimos puntos. Pero en lo global no creo que hayamos tenidos problemas físicos”.

EL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y TODO LO QUE SE HABLÓ

“No siento una merma física del equipo. Lo mencionaron mucho. Lo del desgaste también, pero considero que no. Jugamos 5 partidos en 16 días. Si me dejo llevar por lo del ST ante Banfield, podemos meter todo en la bolsa de que no tuvimos respuestas físicas, pero no me dejo llevar por eso. Tengo que evaluar otras cosas. En esos 5 partidos casi repetimos el equipo y considero que físicamente se comportó bien y en lo futbolístico fuimos superiores al rival”.

EL VIAJE A COLOMBIA

“Hasta ahora no tenemos una notificación que nos impida viajar o tener ciertos recaudos en cuanto lleguemos. Tenemos el horario de vuelo confirmado y la salida confirmada a las 15.30. Sé que la situación está algo compleja en Colombia pero dieron las garantías y no sabemos más que eso”.

GALLARDO Y EL PARTIDO DE MAÑANA

“No pude trabajar mucho hoy pero ya tengo definido lo que va a ser el equipo. Quiero ver cómo se recuperan algunos jugadores que van a repetir y ya mañana evaluaré. Pero ya lo tengo definido en la cabeza”