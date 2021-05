Turismo Carretera: el desgarrador relato de Mariano Altuna tras contagiarse coronavirus

Mariano Altuna la pasó realmente mal. El ex piloto de Turismo Carretera estuvo varios días internado, tras contagiarse coronavirus, y el pasado fin de semana recibió el alta para continuar la recuperación. Sin embargo, las secuelas de la enfermedad continúan y el Monito reveló detalles de cómo transita la rehabilitación.

"Estoy débil de todos lados. Estoy en la casa de mi viejo para no tomar frío en el campo, cuidándome mucho para no tener una recaída y tratando de arrancar con kinesiología para recuperar fuerza y movilidad, porque el bicho este te debilita de tal manera que tenés que arrancar prácticamente de cero", contó en Radio Ciudad Lobería.

Y continuó: "No podía ni siquiera levantar un vaso, aunque de a poquito vengo mejorando día a día y le voy a poner garra para estar mejor. Es cuestión de tiempo, los profesionales, los médicos nos dijeron que esto iba a llevar de dos a tres meses y que era normal al pasar esta enfermedad, así que es cuestión de paciencia".

"No podía respirar por mis propios medios, se me estaba haciendo muy difícil, pedía por favor que no me quitaran el oxígeno, yo la veía muy difícil y de ahí en más ya no me acuerdo nada, fue como que me desenchufaron y arranqué a los seis o siete días, pero gracias a Dios hoy la podemos contar, estando en familia", cerró.