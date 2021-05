La terminante frase de Pep Guardiola que retumbó en Barcelona

Lo que comenzó como un fuerte rumor, Pep Guardiola lo derrumbó con una frase. Luego de la reunión que mantuvieron Joan Laporta y Ronald Koeman, circuló una información que colocaba al entrenador del City en el radar del Barcelona, quienes comenzaron a soñar con la posible vuelta de uno de los más ganadores de su historia.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa a la final de la Champions, Guardiola habló al respecto y fue terminante: "No, me quedo. Me quedo seguro. Aquí le dan al entrenador todo lo que necesita. Por supuesto inversión, amigos. Los jugadores saben que todo el mundo me apoya en el club, en la directiva. Estoy cómodo y lo tengo todo. No puedo pedir más".

"Estamos en la misma línea, tomamos decisiones juntos, compartimos errores y buenos momentos. Cuando pierdo, no me dicen que soy responsable, intentamos encontrar una solución juntos. Sé que como entrenador me van a despedir, pero me van a despedir en una buena amistad. Por eso extendí mi contrato. Me siento increíblemente cómodo", agregó.

Luego, sobre el encuentro ante Chelsea, reveló: "Soy el hombre más feliz del mundo por estar aquí. Es un privilegio, es un honor. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo único que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos e intentar ganar el partido. Estoy bastante seguro de que tendremos que sufrir para ganar la final".

El de Santpedor también calificó de "terrible" el tener que elegir un once inicial para una final de 'Champions'. "Es un desastre absoluto. No tengo palabras lo suficientemente buenas para los chicos que no vayan a jugar. Mi consejo es que estén con el equipo porque habrá cinco o seis cambios y todos tendrán su momento", auguró.