¿Y si lo llama Román? Una estrella reveló su fanatismo y revolucionó el mundo Boca

Ya no es extraño escuchar que algún futbolista extranjero y de renombre dice que es hincha e incluso desea jugar en Boca. Algunos son sudamericanos, y tienen cierta explicación relacionada con su infancia, pero hay casos de estrellas mundiales que no dejan de sorprender, y Erling Haaland se suma a esa lista.

Leonardo Balerdi, exjugador del Xeneize, reveló que el crack noruego de Borussia Dortmund, se volvió fan cuando compartieron plantel en el elenco alemán y hasta bromea con la chance de venir a la Argentina: "Lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único".

uD835uDDDBuD835uDDEEuD835uDDEEuD835uDDF9uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDF1, ¿uD835uDDF5uD835uDDF6uD835uDDFBuD835uDDF0uD835uDDF5uD835uDDEE uD835uDDF1uD835uDDF2 uD835uDDD5uD835uDDFCuD835uDDF0uD835uDDEE?



Leo Balerdi, ex futbolista del Xeneize, compartió equipo con el delantero noruego en Borussia Dortmund y contó en exclusiva su fanatismo por el clubuD83DuDD1D pic.twitter.com/MdFGALkTNy — ? Presión Alta ? (@presionalta) May 27, 2021

"Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta '¿Cuándo vamos?' así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve", agregó el futbolista del Marsella.

Y concluyó: "Es bastante fan. Lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más. Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina".