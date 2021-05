La preocupación que persigue a Gallardo en River

Tras acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores, el plantel de River quedó licenciado hasta el 15 de junio, aunque algunos jugadores volverán más tarde al predio de Ezeiza a raíz de sus participaciones en las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia y la Copa América 2021. Se trata de los casos de Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, aunque el delantero se reincorporaría antes.

Mientras tanto, Marcelo Gallardo pensará en el armado del plantel de cara a la próxima temporada. Hasta ahora pudo retener a los jugadores más jóvenes y de proyección, pero esta ventana no será la excepción. Es que Montiel, Nicolás De La Cruz y Álvarez hace rato que tienen vidriera internacional, mientras que Rafael Santos Borré quedará libre el 30 de junio. Todos ellos serán los nuevos desafíos de una dirigencia que intentará mantener la sonrisa y el proyecto del entrenador para lo que resta de la Copa.

LA PRETEMPORADA DE RIVER PODRÍA SER EN ESTADOS UNIDOS

Una de las alternativas que maneja la dirigencia de River y el cuerpo técnico es que la parte central de la pretemporada se realice en Estados Unidos, un destino frecuente del Millonario en épocas de preparación. Sin embargo, todo está supeditado a las condiciones sanitarias para la vuelta a la Argentina. Si continúa el aislamiento preventivo y es obligatoria una cuarentena, es prácticamente un hecho que se hará allí por los días de trabajo que se pueden perder al regreso.

En principio, la jerarquía que busque River dependerá mucho de cómo se mueva con las salidas, sobre todo porque tampoco se reciben muchas ofertas trascendentes. Existen, sí, pero no son superiores como para convencer al club ni a los propios protagonistas, quienes se sienten a gusto en Núñez y ya escucharon los arrepentimientos de sus ex compañeros. La principal traba es clara: el argentino es caro para el mercado europeo, sobre todo si se tiene en cuenta que no llegan como figuras, sino como piezas a adaptar.

Por eso, los clubes del Viejo Continente casi siempre apuestan por otras nacionalidades dentro del continente como Colombia, Ecuador y otros países con menores necesidades que Argentina, acostumbrada a un fútbol exportador. Lo cierto es que desde River ya plantaron bandera y defenderán su patrimonio a toda cosa: si quieren llevarse a sus jugadores, tendrán que hacerlo por un monto no menor. A continuación, los cuatro casos más resonantes:

River: Nicolás De La Cruz y una Copa América que podría servirle como vidriera europea

El mediocampista uruguayo, uno de los tantos recuperados tras el brote por Covid-19 en River, renovó su contrato hasta diciembre de 2022, pero sabe que la Copa Argentina puede ser una gran vidriera para emigrar a Europa, a sus 23 años.

"Recién salimos de terminar el semestre. Uno se enfoca en jugar y brindarse al 100 por ciento para el equipo. Si Dios quiere, tengo una doble fecha de Eliminatorias. Ahora me enfoco en eso, después el Maestro (Tabárez) decidirá si voy o no a la Copa América. No tuve tiempo para pensar acerca de mi futuro. Estoy muy bien en River, tengo contrato vigente, pero tampoco voy a negar ofertas", declaró el uruguayo en diálogo con TNT Sports.

Y detalló: "El futuro también me llama, necesito cambiar de aire. Me llama mucho el desafío de ir a jugar a Europa, pero no tengo nada firme. Estoy bien en River, encontré un lugar en el mundo, es muy difícil lograr eso. Me siento cómodo, como en una familia. Todos los compañeros que se han ido nos transmiten que no nos vayamos. También eso te hace dudar porque me siento bien y querido por la gente. Y eso en una balanza pesa mucho".

Cabe recordar que River todavía mantiene un conflicto con Liverpool (U): el mediocampista arribó al Millonario en 2017; sin embargo, el conjunto de Nuñez aún no finalizó el pago por la compra del 30 por ciento del pase del jugador que milita en la Selección de Uruguay.

Hasta ahora, desde los Negriazules no han recurrido a presentar una queja ante la FIFA, pese a que la deuda de alrededor de un millón de dólares tiene más de un año. Tarde o temprano, si no quiere ser sancionado, el Millonario deberá hacerse cargo del dinero que tiene que cobrar el conjunto uruguayo.

Incluso, River mantiene solo un pequeño porcentaje de De La Cruz porque el 70 por ciento restante corresponde a Liverpool. Entonces, en caso de una futura venta, ni siquiera recibirá una parte importante de los ingresos. ¿Hasta cuándo tendrá paciencia el equipo del otro lado del Río de La Plata?

El futuro de Rafael Santos Borré: ¿River puede soñar con su continuidad?

El próximo 30 de junio, Borré terminará su contrato con River y, a menos que firme una renovación con el Millonario -de lo cual no parece haber indicios-, será jugador libre. Tiempo atrás hubo ofertas desde Europa e incluso una muy firme de Gremio y Palmeiras, pero ninguna se concretó y eso hizo que en Núñez se ilusionen con retener a un jugador clave.

El tiempo juega a favor de River. El delantero espera un salto económico y deportivo y consideró que en Brasil no iba a tenerlo. Entonces cobra fuerza la posibilidad de que cuando quede en libertad de acción negocie directamente con el Millonario para extender el vínculo, aunque esto podría derivar en una acción legal por parte de Atlético de Madrid, socio de River en el pase del atacante.

Si River renovaba con Borré, debía pagarle tres millones y medio de euros al Colchonero. Si el jugador queda libre, los españoles no cobrarán nada y si el colombiano luego extiende el vínculo pasado el 30 de junio caería muy mal, a tal punto que podría recurrir a la justicia. En River, por las dudas, preparan documentación que demuestre que siempre buscaron prolongar la relación contractual pero fue Borré el que no quiso. Se habla mucho de Sebastián Driussi para reemplazarlo, pero Gallardo no querría uno por el otro.

Gonzalo Montiel, el máximo candidato a emigrar

A principios de febrero, el defensor renovó su contrato hasta diciembre de 2022, con una mejora salarial, después de una larga novela. La dirigencia, encabezada por Rodolfo D'Onofrio, evitó que se fuera del club con el pase en su poder, algo que ocurrió con varios futbolistas en los últimos años.

Montiel, quien tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, aproximadamente, estuvo en el radar del Olympique de Lyon, Roma y Villarreal, aunque ninguna propuesta convenció a los dirigentes de River por los plazos de pagos.

El único número concreto que trascendió llegó desde Roma: 7 millones de euros. Pero desde Núñez pretendían más, cerca de €12M o €13M.

A River llegaron varios sondeos desde España por Julián Álvarez

El delantero se transformó lentamente en una pieza importante del River de Marcelo Gallardo. El entrenador lo utiliza de forma repetida para el primer equipo. Aunque si bien no tiene su puesto asegurado dentro de los once, lo cierto es que el atacante ve acción casi todos los encuentros.

Sus buenas actuaciones llamaron la atención de varios equipos de las ligas más importantes de Europa. Incluso medios españoles indicaron que Real Sociedad está interesado en hacerse con sus servicios. A ese club habría que sumarle al Villarreal y el Valencia, que hicieron sondeos.

En caso de que así sea: ¿cuánto debería pagar por él? En principio, el cordobés tiene una cláusula de 25 millones de euros. En River no tienen apuro en venderlo por lo que esa sería la cifra pretendida para llevárselo. Álvarez tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2022 (durante la cuarentena lo extendió seis meses más, ya que vencía en junio).