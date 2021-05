Turismo Carretera: la desgarradora confesión de Agustín Canapino

Hace unos días, Alberto Canapino habría cumplido 58 años. El último gran genio del automovilismo argentino falleció en febrero y su hijo, Agustín, no encuentra consuelo. En cada charla o entrevista, el cuatro veces campeón del Turismo Carretera lo recuerda e insiste que este campeonato quiere ganarlo para homenajearlo.

El portal Solo TC, publicó una extensa nota donde habla de todos los temas, pero resalta una frase que conmovió a todos y que resume su sentimiento luego de su tremenda pérdida. "Después de lo que pasó con mi papá no tengo ganas de salir de mi casa. Voy al taller, a las carreras y no quiero saber más nada con nadie", confesó.

El posteo que compartió el día del cumpleaños de Alberto.

Y continuó: "Está bueno que lo recuerden a mi viejo, homenajeándolo permanentemente. Soy un tipo bastante cerrado, pero al mismo tiempo entiendo que es un tipo que se merece que lo homenajeen, que lo recuerden todo el tiempo. Mi viejo era un genio y como todo genio, un loco. Tenía una capacidad, una cabeza… Estaba en otra dimensión".

"Después del primer título que logré en el TC en 2010 mi viejo se fundió. Pero yo me quedé con él. Eso implicó que no tuviéramos el presupuesto para pelear el campeonato. Me venían a buscar de todos lados. Me decían que lo deje a mi papá porque me podían dar el auto para salir campeón. Pero yo les decía que no. "No me arrepiento, pero lo sufría", recordó.

Los brazos al cielo. Agustín ganó en La Plata y todo fue para su papá.

En la misma línea, cerró: "En el 2017, con mi viejo mejor y las cosas acomodadas, la cosa cambió. Me acuerdo que en la primera carrera de esa temporada le dije a Hugo Mazzacane: ‘Preparate porque este año el campeón soy yo’. Fui campeón ese año y repetí en 2018 y 2019. Ahora tengo la motivación de ganar este campeonato en la memoria de mi viejo. Pero si no hubiera pasado lo que pasó con él buscaría lo mismo".