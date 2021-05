Hamilton, molesto, dejó una declaración que sacude a la Fórmula 1

“Estoy muy molesto por el funcionamiento del auto. Tendré algunas discusiones difíciles con mis ingenieros, tal vez después del fin de semana, ya que hay cosas que deberían haberse hecho y que no se han hecho. Aprenderemos de ello y nos uniremos más fuertes en la próxima carrera”, expresó Lewis Hamilton cuando, desde la TV oficial de la Fórmula 1, le consultaron sobre su actuación.

El actual campeón del mundo no estaba fuera de las seis mejores posiciones de largada desde Alemania 2018 (cuando quedó 14°), por lo que este séptimo puesto de partida ofuscó al británico.

“Realmente no puedo explicar lo que pasó, no. Pero como dije, desde mi punto de vista es un poco frustrante, pero es lo que es. No puedo decir mucho al respecto. Además, no quiero ser crítico con el equipo, pero a puerta cerrada, lo seré. Tenemos que trabajar más duro”, aseveró Hamilton.

Y agregó: “La FP3 fue un desastre, y eso fue por el trabajo realizado durante el último día. Se fue completamente en la dirección equivocada, falló por completo el balón. Luego hicimos algunos cambios para intentar dar pasos hacia atrás y mover el auto a un lugar diferente, y el auto estaba peor que nunca. Realmente perdimos el rumbo el jueves y el sábado fue una cuestión de neumáticos, los neumáticos simplemente no funcionan, se deslizan”.

Cuando se lo consultó si podía aspirar al triunfo, el inglés sentenció: “Sería un milagro”. Y continuó: “Tendré que hacerlo lo mejor que pueda. Con limitación de daños... y ver si hay una manera de avanzar”.