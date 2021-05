El jugador al que llamaron de Boca pero pidió una chance en River

Santiago Montiel, primo de Gonzalo y lateral izquierdo de la Reserva de River, que el viernes cayó frente a Sarmiento en las semifinales del torneo de esa categoría, confesó haber tenido la posibilidad de probarse en Boca, pero que eso finalmente no prosperó ya que su deseo era vestir los colores del Millonario, como lo hace hoy en día.

"Cuando estaba en Laferrere me llamaron de Boca para hacer una prueba y no quise. Le pedí a Gonzalo que me consiga una prueba en River. En el potrero jugaba de 3. En Laferrere fui enganche. Es más, en River yo me fui a probar para jugar de enganche y Gonzalo me dijo que ya estaba ocupado ese puesto. Entonces me fui a probar de 3", reconoció el zurdo de 20 años en diálogo con FM94.7.

Por otro lado, Montiel se refirió a su presente y al del equipo dirigido por Juan José Borrelli, que después de un notable andar en la primera fase no pudo ante el Verde de Junín en las semis (0-2): "Estoy contento en lo personal por mi rendimiento y en lo grupal también porque hacía mucho la Reserva no clasificaba a una semifinal".

"Me gustaría tener un poco más de marca como la que tiene Gonzalo. En eso es buenísimo. Siempre busco superarme. Hablé con Gonzalo hace dos días y me dijo que está bien del Covid y sin síntomas", sostuvo sobre su primo, quien dio positivo de coronavirus el lunes pasado.

Qué le pidió Gallardo cuando entrenó con Primera

Para concluir, el lateral izquierdo detalló cuales eran las indicaciones que le daba Marcelo Gallardo cuando tuvo la posibilidad de practicar con el primer equipo de River. "Cuando entrené con la Primera, Gallardo me puntualizaba en los controles, me decía que llegaba bien hasta el fondo pero que tenía que terminar mejor la jugada”, comentó Montiel.