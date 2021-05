Oscar Ruggeri enardeció a los hinchas de Boca con una polémica frase

La actuación de Boca Juniors en el empate sin goles ante Barcelona en La Bombonera por la Libertadores, desató un imperdible y acalorado debate en F90, donde Oscar Ruggeri señaló que existe "envidia del hincha xeneize" al River de Marcelo Gallardo.

Luego argumentó su pensamiento: "Tomalo como quieras. ¿Quién no vio el partido de River por el morbo de un pibe que jugaba? Se tiraban para ayudarlo a que no le pateen, se mataron. Pobres pibes, hay que aplaudirlos. Por las cosas que han pasado, hoy yo tengo esa sensación. No te lo va a reconocer si le hacés una nota, pero si vos le hablás solo...".

"Es lo que siento y no tengo por qué borrar lo que dije. Para un tipo del fútbol como soy yo, que hoy ya no hincho para nadie, después de ver lo que vi, te da envidia, loco. Que un tipo que agarra a la figura que es el número 5 y lo pongan a atajar lesionado, sin cambios, con los pibes tirados en el suelo acalambrados, te da envidia", agregó.

Sus dichos generaron un intenso debate y Sebastián Vignuolo, conductor del programa, también dio su veredicto: "Ni Boca envidia a River ni River envidia a Boca" y redobló la apuesta: "El hincha de Boca no aguanta más al entrenador".