Las curiosas revelaciones de Messi en una entrevista muy particular

El Diario Olé cumple 25 años y se dio el gusto de entrevistar a Lionel Messi, en un mano a mano que fue publicado en la noche de este viernes. La charla es extensa y, además de fútbol, reveló algunos desconocidos detalles de su vida privada. El deporte que practica además del fútbol, las milanesas de su madre, lo difícil que era irse de Argentina y la barba.

Cuando no hay fútbol, se distiende jugando al Pádel con Pepe Costa. "Me gusta el tenis, el pádel, y me gusta jugar al pádel, la paso nomás, ja. Juego con Pepe de compañero, y juega bien, pero yo corro y el mete la calidad. No es que juguemos mucho porque tenemos partido cada tres días pero me gusta".

Por qué son tan especiales las milanesas de mamá Celia. "Yo creo que es por la salsa que le pone arriba. He comido muchas, muy buenas, pero será que fue la que siempre comí en mi casa y eso de la salsa. Otros las probaron y dijeron que de verdad eran buenas de verdad así que...".

Su hambre por seguir logrando títulos y lo especial de la última Copa del Rey que ganó con Barcelona. "La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la venimos pasando bien por diferentes resultados y por títulos. Porque es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión, y muy importante. Y más allá de eso, en lo personal me gusta ganar y conseguir títulos. Y cuanto más, mejor".

Ir y venir cuando era chico. "Siempre volver a Barcelona era llorando, como no queriéndome ir pero al mismo tiempo sí queriendo para seguir haciendo lo mío. He perdido muchas amistades de antes, era difícil la comunicación antes, hoy cualquier persona de 13...14 años tiene teléfono, ante no. Durante un tiempo hablaba por teléfono una hora... ponele, pero después con el paso del tiempo fue difícil mantenerlas".

El insólito motivo por el que pudo dejarse la barba. "El tema de la barba fue que llevaba mucho tiempo afeitándome, estaba con gillette y me decían que fuera afeitado, y durante mucho tiempo. Y cuando no tuve más gillette dije 'listo ya está'. Creo que fue en la Copa América de Estados Unidos 2016... había varios barbudos. Me fue quedando y lo dejé, por ahí me agarra la locura y me la saco, lo mismo el pelo, me corto o me dejo largo...".

