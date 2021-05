Los mejores memes de una noche histórica para River y para Enzo Pérez

Fue furor antes, durante y después. Apenas se confirmó la noticia de que el volante mendocino Enzo Pérez sería el arquero titular de River Plate ante Independiente Santa Fe, se revolucionaron las redes sociales y se llenaron de comentarios, bromas y, como es habitual, los típicos memes.

El ex Godoy Cruz fue el principal protagonista de una noche en la que el equipo de Marcelo Gallardo no tuvo suplentes y debió apelar al lesionado mediocampista ya que sus cuatro arqueros están contagiados de coronavirus y la Conmebol no le permitió a River reemplazar al menos a uno.

Y en las redes, Enzo también fue el foco de los memes, con un sinfín de bromas con respecto a esta inusual situación en la que, por primera vez en la historia del club, un jugador de campo fue titular con el buzo y los guantes bajo los tres palos.

Además, Independiente Santa Fe fue víctima de las burlas debido al pobrísimo partido que jugó, sin saber aprovechar en ningún momento las ventajas que estaba dando el equipo de Gallardo sin un arquero natural en su meta.

Finalmente, el Millonario se impuso por 2 a 1 y la victoria quedó en la historia no sólo de River, sino también del fútbol mundial, ya que el partido trascendió las fronteras y tuvo repercusión internacional.

Lo mejor que dejaron las redes