Contra todos, un experto del puesto minimizó la actuación de Enzo Pérez

El arquero de Fluminense, de Brasil, Marcos Felipe, minimizó hoy la actuación de Enzo Pérez con River Plate al afirmar que no vio "nada extraordinario" porque prácticamente no trabajó durante la victoria 2-1 ante Santa Fe, de Colombia, en el estadio Monumental, por la Copa Libertadores.



"Prácticamente Enzo Pérez no trabajó durante el partido. Fue considerado el mejor del partido sin haber hecho grandes defensas. River se defendió, aprovechó las brechas que Santa Fe le dejó", expresó.





"No vi nada extraordinario. Él simplemente tapó un agujero que ellos mismos cavaron. Entonces no tengo nada a decir sobre Enzo Pérez", dijo el arquero de Fluminense.



River superó ayer a Independiente Santa Fe por 2 a 1 por la Copa Libertadores, en un partido histórico que el equipo argentino jugó con Enzo Pérez de arquero y sin la posibilidad de hacer cambios, con un plantel diezmado por contagios de coronavirus.



Enzo Pérez entró en la historia ya que se convirtió en el primer jugador de campo que ocupa el puesto de arquero desde el minuto inicial de un partido oficial desde el inicio de la era profesional en 1930.



El equipo de Marcelo Gallardo, a pesar de todos los contratiempos, quedó primero en el grupo D de la Copa Libertadores con 9 unidades (dos victorias y tres empates) por encima de Fluminense (8), Junior, de Colombia (6) e Independiente Santa Fe (2), ya eliminado y sin chances de clasificarse tampoco a la Copa Sudamericana, a falta de una jornada.



El tricolor carioca visitará a River la semana que viene para definir el pase a octavos de Final de la Copa Libertadores y el sábado próximo disputará la final del campeonato carioca ante su clásico rival, Flamengo.



River necesita al menos un empate ante Fluminense en el Monumental para poder quedarse cómodo en el primer puesto del grupo y en caso de perder debe esperar que Junior no le gane a Independiente Santa Fe para entrar como segundo.