¿D'Onofrio 2023? El presidente de River y un sorpresivo anuncio en plena guerra contra la Conmebol

A horas del inusual partido que River protagonizará ante Independiente Santa Fe, en el que deberá atajar un futbolista de campo debido a que los cuatro arqueros están contagiados, en medio del brote con 20 positivos de coronavirus en el club, el presidente Rodolfo D'Onofrio volvió a cargar contra la Conmebol e hizo un sorpresivo anuncio sobre su futuro político en diálogo con F90, por ESPN.

En primer lugar, ante la consulta de si el Millonario se arrepiente de no haber aprovechado el cupo de 50 futbolistas que ofreció la Conmebol para afrontar situaciones como estas, fue contundente: "No. No nos arrepentimos", disparó D'Onofrio sin dudar y explicó que la idea del club es "no exponer nunca a jugadores".

"Es ridículo para nosotros, chicos que no están preparados, qué le vamos a perturbar el crecimiento lógico del jugador, porque es normal y natural que el jugador tiene que pasar determinados procesos, para llenar una lista para cumplir con algo que desprestigia todo. Porque estamos jugando una Copa del nivel de la Libertadores, y qué, ¿vamos a hacerlo con chicos de 16 años, de 15 años? Los perjudicamos, los exponemos", agregó el mandatario Millonario.

"Piensen por un segundo, el caso de Leo Díaz, un fenómeno, atajó todo, qué pasa si el chico se ponía nervioso y se comía cuatro goles? Se le cortaba la carrera, no volvía a ser más arquero de River", ilustró sobre el caso del joven arquero que el domingo debutó contra Boca Juniors y fue figura.

Finalmente, teniendo en cuenta que en diciembre finaliza su mandato en el club, fue consultado sobre si seguirá en River o su carrera tomará otros rumbos, y allí sorprendió a todos con una confesión. En primer lugar, D'Onofrio explicó que el estatuto del club "me permite ser vicepresidente", pero consideró que su ciclo estará cumplido y que es hora de darle lugar a gente más joven.

Y allí confesó que "me gustaría ser Presidente de la Nación". ¿Se viene D'Onofrio 2023?