Una gloria de Rivier destrozó a Riquelme y a Boca

Fiel a su estilo directo y frontal, Oscar Más disparó munición gruesa al referirse a lo que ocurrió el domingo pasado entre Boca y River y además aprovechó para pegarle a Juan Román Riquelme, quien habló luego de la victoria de su equipo.

“Lo quería ver a Riquelme si hubieran perdido, a ver si hubiera hablado. No hablan, hablan cuando ganan, y por fin nos ganaron después de tanto tiempo, y nos ganaron por penales, para Boca es una vergüenza esto. Riquelme está totalmente equivocado. Son taradeces las que dijo", expresó Pinino en conversación con Super Deportivo Radio.

Y continuó su descargo: “River jugó un partido histórico con el plantel que presentó, que fue el 50% del 100% que tiene, pero River es River, y creo que Boca ve a River y se asusta. Boca no hizo absolutamente nada, estaban nerviosos, asustados. Pavón no encaró, Villa tampoco, Tévez aparece y desaparece. Ganaron por penales. Si no hubieran convertido ese gol, que fue una estafa. Se vio en todo el mundo, el juez de línea fue una vergüenza, se cagaba de risa, es una falta de respeto hacia River, es una vergüenza”.

Más afirmó que si River hubiera estado completo le hacía 5 goles a Boca: "Los goleábamos otra vez y se tienen que ir todos. “Si Boca hubiera ganado se sacaba esa mochila que tiene contra River, pero el partido se empató y ganaron por penales”.

Por último, Pinino arremetió contra Edwin Cardona y aprovechó para castigar nuevamente a Riquelme. “Si fuera dirigente de Boca, a Cardona hoy lo echaba, pero lamentablemente tienen dirigentes ahí como Riquelme, que dijo que River no llegó nunca, y entonces quién hizo el gol, ¿Chacarita?. Cardona lo pateó así porque había un pibe en el arco, y pensó que se asustaba. Hay que patearle y arrancarle la cabeza al arquero”.