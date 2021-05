Tras el triunfo de Boca ante River, Riquelme sorprendió a todos al referirse a la muerte de Maradona

Luego del triunfo de Boca Juniors ante River Plate, por penales, en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, Juan Román Riquelme rompió el silencio luego de más de un año sin hablar con la prensa e hizo un raid mediático por varios canales en los que habló de varios temas, entre ellos la muerte de Diego Armando Maradona.

Los dos ídolos del Xeneize estaban enemistados desde hacía más de diez años. Luego de la asunción de Maradona como DT de la Selección argentina, Riquelme decidió dar un paso al costado y no jugar nunca más con la celeste y blanca, y a partir de ahí dejaron de hablarse. De hecho el año pasado, cuando el Diego regresó a la Bombonera como entrenador de Gimnasia, fue consultado sobre un posible reencuentro y lanzó varios dardos.

Sin embargo, pese a la enemistad entre ambos, Román recordó con cariño al gran capitán de la Selección argentina cuando fue consultado sobre cómo le pegó su muerte.

"Es nuestro ídolo", comenzó diciendo en diálogo con ESPN. "Creo que, me parece que es lo que nos pasa a todos, creemos que en algún momento va a aparecer, yo no lo puedo creer todavía que no lo tengamos", prosiguió Román recordando al 10.

Además, consideró que Maradona "era nuestro Superman, nuestro héroe, fuimos afortunados de verlo jugar a la pelota como no lo hizo nadie, como no lo va a volver hacer nadie". Antes, en diálogo con TNT Sports, había dicho que "hemos sido muy pero muy felices los que amamos este juego de haberlo visto jugar y de todas las alegrías que nos dio".

"Yo fui afortunado de compartir entrenamientos y algunos partidos con él. Espero que siempre se lo recuerde de la mejor manera, nosotros todos los bosteros lo vamos a llevar en el corazón", concluyó Riquelme sobre Maradona