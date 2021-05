Revelaron el mensaje de Cardona al plantel de Boca tras picar el penal y se volvió viral

Edwin Cardona quedó en el centro de la polémica tras intentar picar y fallar su penal en la definición del Superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que terminó ganando Boca Juniors.

El futbolista colombiano se había expresado horas atrás en su cuenta personal de Instagram y había asegurado: “La gente te hecha (sic) en cara tus pecados más nunca ven los suyos”.

Pero ahora se conoció otro perfil: Martín Arévalo publicó el mensaje que le habría mandado Cardona a sus compañeros en el grupo privado de WhatsApp.

“Les quiero pedir disculpas a todos por la decisión que tomé. Creí que estaba haciendo lo mejor pero me equivoqué. No me salió lo que pensé. Por suerte y gracias a todos ustedes mi error no costó tan caro. Gracias y perdón de nuevo”, escribió Cardona.