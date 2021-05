"Ni en pedo": la reacción de Boca al brote de contagios de coronavirus en River

Boca Juniors y River Plate protagonizarán esta tarde una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, esta vez por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, y el Millonario lo hará tras recibir un duro golpe este sábado, cuando se confirmaron 15 casos de covid-19 en el plantel, por lo que Marcelo Gallardo deberá usar un equipo alternativo.

La noticia del brote en el Millonario se supo inmediatamente en el Xeneize, mientras Miguel Ángel Russo terminaba de dirigir el último entrenamiento de cara al clásico de este domingo, y luego en la concentración aprovechó para hablarle a sus jugadores.

"Acá no se relaja nadie, ni en pedo", fue la frase con la que el DT arrancó su mensaje en el hotel, según informa el diario Olé, para mantener a sus jugadores enfocados en el objetivo y que no haya ninguna posibilidad de salir a la cancha confiados por el hecho de que el rival no pueda presentar su mejor versión.

Al pensamiento de Russo se sumaron Carlos Tevez y Carlos Izquierdoz, los dos capitanes del equipo, quienes además han sufrido los reveses más duros ante el River de Gallardo y desde el seno del club aseguraron que, al igual que el DT, "ninguno de los dos va a permitir que nadie del plantel se relaje".

Para el Xeneize el duelo de esta tarde no ha perdido importancia, todo lo contrario, sobre todo porque en los últimos años perdió todos los mano a mano con el Millonario en partidos por eliminación directa, sumando además que Miguel Ángel Russo aún no sabe lo que es ganar un Superclásico.

Por eso, para Russo y para los jugadores, esta tarde Boca va a enfrentar al River de Gallardo, no al River diezmado por los casos de coronavirus. Es River, es un clásico y hay que ganarlo. "Se va a hacer todo como estaba pensando desde antes de que se supiera la noticia, no cambia nada", cerraron desde la concentración del Xeneize.