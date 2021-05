Pergolini sigue tirando bombas: destrozó a la Conmebol y liquidó a Gallardo

Desde su programa en radio Vorterix, Mario Pergolini soltó un bombazo monumental contra River y la Conmebol. El ex vicepresidente de Boca, que días atrás le pegó al Xeneize por no traer a Cavani, reveló una sanción del organismo por criticar e ironizar con un penal que le cobraron al Millonario.

"Cuando estaba como dirigente en Boca yo hice un comentario en donde dije que en la Conmebol son todos daltónicos porque siempre el VAR beneficiaba al de rojo y blanco. Por esto, Boca fue multado, se los descontaron de los premios", comenzó y agregó en referencia al conflicto social de Colombia: "¿Cuánto habría que cobrarle por poner en riesgo a todos?".

"Ya no hablo de lo moral, de que la gente la está pasando mal, de que la región está en un momento crítico. Estos tipos siguen jugando a la pelota pensando en que el fútbol le trae felicidad al pueblo. No, no le trae felicidad al pueblo", aseveró con respecto a lo ocurrido en la previa del partido entre Junior y River.

En la misma línea, continuó: "No sé qué les pasa, lo deben estar haciendo por dinero, son peseteros. Quieren jugar la Copa América en un continente que está violento, no querrán perder los acuerdos comerciales". Luego de que se conociera que en el vestuario de River "pidieron que sonara música fuerte para que no se oyeran los disparos de afuera", Pergolini fue lapidario: "Para la Conmebol no hay nada que lo pare. '¡Subí la música para que no se escuche, poné reggaeton, no hay problema!'".

"Es buenísimo eso, subir la música para que no se escuchen los tiros. Es como levantar el volumen para no escuchar los gritos de la tortura, es el mismo concepto: tapar lo que está mal con ruido alto", aseguró. Y remató: "La con... de tu hermana, bol... Están jugando a la pelota. Ponían música para no escuchar los tiros... Ni (Adolf) Hitler se animó a tanto".

Pero todo no quedó ahí ya que, para cerrar, apuntó contra Marcelo Gallardo: "ver llorar a Gallardo no me dice nada... Gallardo siempre llora. O llora o va al escritorio". Inmediatamente le preguntó a uno de sus compañeros, que simpatiza por el conjunto de Núñez: "¿Ustedes siempre hacen trampa así, no?". Picante, fiel a su estilo.